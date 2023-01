USA gewinnen wichtige Verbündete im Chip-Embargo gegen China

Die USA haben beim Technologie-Embargo gegen China jetzt zwei wichtige Verbündete gewonnen. Die Möglichkeiten chinesischer Firmen zur Produktion moderner Chips wird dadurch noch deutlicher eingeschränkt, als das bisher der Fall war.

Wie aus einem Bericht der Nachrichtenagentur AP hervorgeht, haben sich auch die Niederlande und Japan dazu entschlossen, sich vertraglich an die Embargo-Maßnahmen der USA zu koppeln. Die Informationen stammen vorerst noch aus informierten Kreisen, wann eine offizielle Erklärung der Vertragspartner folgt, ist derzeit noch unklar.Insbesondere die Beteiligung der Niederlande gilt dabei als wichtiger Baustein für die bisher hauptsächlich von den USA getragenen Sanktionen. Denn in dem Land ist das Unternehmen ASML ansässig, das als einziger Hersteller weltweit die Lithografiemaschinen für die derzeit fortschrittlichsten Chip-Architekturen liefern kann. Die Exporte solcher Systeme nach China sind bereits 2019 untersagt worden, was aber vor allem daran lag, dass man keine Konflikte mit den USA riskieren wollte, indem man gegen deren Embargos verstößt.Dass die niederländische Regierung nun von sich aus nun aktiv die Sanktionen mitträgt, dürfte die Hoffnungen der Chinesen, in absehbarer Zeit an entsprechende Geräte zu kommen, weiter zurückwerfen. Begründet wird das Embargo unter anderem damit, dass man dem Regime in Peking nicht die Mittel in die Hand geben wolle, mit denen sich Hightech-Waffen für das Militär konstruieren lassen.Allerdings geht die Bedeutung des Embargos deutlich darüber hinaus. Es stellt beispielsweise auch einen Schutzschild für Taiwan dar, das von Peking noch immer als Teil Chinas und nicht als eigenständiger Staat angesehen wird. In Taiwan stehen die Chipwerke, aus denen China zumindest einen Teil seiner Halbleiter-Komponenten beziehen kann - und es wäre ein wirtschaftliches Fiasko, wenn man sich selbst aufgrund eines militärischen Angriffs auf die Insel von dieser Versorgung abschneiden würde.