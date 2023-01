Disney+ erweitert erste IMAX Enhanced Marvel-Filme um DTS-Audio

Heimkino-Fans aufgepasst. Der Streaming-Anbieter Disney+ erweitert sein Angebot an IMAX Enhanced-Filmen um eine weitere Audiooption: Bei ersten Titeln wird noch in diesem Jahr DTS-Audio freigeschaltet. Wann ist allerdings noch unbekannt.

IMAX Enhanced mit DTS-Audio

DTS steht für Digital Theater Systems und ist ein Mehrkanal-Tonsystem, das Bitraten von bis zu 1,5 Mbps ermöglicht, was deutlich höher ist als bei Dolby Digital. Dementsprechend sagt man DTS auch einen besseren Klang nach, wobei das von vielen Faktoren bestimmt wird.Ein Nachteil ist allerdings, dass DTS eine höhere Bandbreite beim Streaming verschlingt. Das dürfte jedoch in den meisten Haushalten kein Problem mehr darstellen.Disney+ wird den IMAX Signature Sound von DTS nun für die ersten Filme aus dem Marvel Cinematic Universe freigeben. Um DTS-Ton zu hören, werden allerdings kompatible Geräte benötigt. Laut Disney unterstützen zum Start des Angebots einige IMAX-Enhanced-zertifizierte Fernsehgeräte von Herstellern wie Sony und Hisense das DTS-Audio bei Disney+. Das gilt auch für eine Reihe von AV-Receiver von Herstellern wie Denon, Marantz und JBL.Seit November 2021 bietet Disney+ dabei bereits das Filmformat IMAX Enhanced für eine Reihe von Kinofilmen an. Dazu gehören zum Beispiel "Iron Man", "Guardians of the Galaxy" oder "Doctor Strange". Nun soll mit dem Hinzufügen von DTS-Audio, das IMAX-Erlebnis zu Hause allgemein noch besser zu reproduzieren. Einen genauen Termin für den Start von DTS-Audio hat Disney allerdings noch nicht bekannt gegeben. Gerüchten zufolge könnte der Start mit Black Panther: Wakanda Forever im kommenden Monat fallen. Der Film wird von IMAX Enhanced unterstützt.