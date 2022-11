Nicht zum ersten Mal: Disney weist Apple-Übernahmegerüchte zurück

Disney durchläuft derzeit eine turbulente Zeit. Denn man feuerte vor Kurzem seinen CEO, Bob Chapek wurde durch Bob Iger ersetzt. Für letzteren ist es eine Rückkehr und er bekommt es gleich auch mit einem "alten Bekannten" zu tun, nämlich einem Übernahmegerücht.

Nein, Apple will Disney nicht kaufen

Apple ist einer der mächtigsten Konzerne der Welt und die Geschäfte laufen in Cupertino seit vielen Jahren bestens. Das Unternehmen hat auch entsprechend volle Kriegskassen und viele fragen sich, ob und wie Apple dieses Geld investieren wird. Zuletzt kamen Gerüchte auf, wonach der IT-Konzern Interesse am Premiere-League-Club Manchester United hat, diese erwiesen sich aber - wenig überraschend - schnell als Ente.Es ist nicht das erste Mal, dass Apple mit einer eher an den Haaren herbeigezogenen Übernahme in Zusammenhang gebracht wird. Der "Klassiker" schlechthin ist hier Disney, denn ein Apple-Kauf des Mediengiganten ist seit vielen Jahren und sogar Jahrzehnten immer wieder ein Thema.Und kaum kehrte vor gut einer Woche Bob Iger überraschend zu Disney zurück, sind in seinem Schlepptau auch sofort die "Apple kauft Disney"-Gerüchte wieder aufgetaucht und darauf wurde Iger gestern auch auf einem Town Hall Meeting mit der Belegschaft von Disney angesprochen.Iger gab ihnen aber eine kategorische Absage und bezeichnetet diese Gerüchte als "pure Spekulation" und meinte, dass das nichts ist, was man derzeit auch nur ansatzweise in Betracht ziehen würde.Gerüchte zu einer Apple-Übernahme von Disney kursieren seit bereits rund zwei Jahrzehnten. Dass diese aber nach wie vor ein Thema sind, daran trägt Iger durchaus selbst eine Mitschuld. Denn Iger hat 2019 selbst darüber gesprochen und gemeint, "dass, wenn Steve (Jobs) noch lebte, wir unsere Unternehmen vereint hätten. Oder zumindest diese Möglichkeit sehr ernsthaft diskutiert hätten." Hintergrund ist, dass zwischen Iger und Jobs eine persönliche Freundschaft verband.