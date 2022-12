The Mandalorian: Disney+ gibt den Termin für Season 3 bekannt

Mit Andor feierte Disney+ vor Kurzem einen Triumph, die Serie gilt als riesiger Erfolg bei Kritikern und auch vielen Fans. Wie viele Zuschauer die Vorgeschichte zur Rebellion hatte, ist aber nicht bekannt. Die nächste Serie steht auch bereits vor der Tür - kommt aber etwas später als geplant.

Madalore Galore

Disney

Mit The Mandalorian hat 2019 ein neues Star-Wars-Kapitel begonnen, denn die erste Real-Serie aus dem Science-Fiction-Universum hat bewiesen, dass die Reihe nicht ausschließlich auf das Kino beschränkt sein muss. Mehr als das: Die Abenteuer des wortkargen Mandalorianers und seines niedlichen Begleiters Grogu (alias "Baby Yoda") galten für viele als frischer Wind für Star Wars, denn im Kino lief es aus Sicht vieler Fans alles andere gut.The Mandalorian war auch ein riesiger Erfolg, nicht nur bei Fans und Kritikern, sondern sicherlich auch für Disney. Das darauffolgende The Book of Boba Fett war indes eine herbe Enttäuschung, jedenfalls bis die Rückkehr von Din Djarin das Ganze zu einer Art The Mandalorian 2.5 machte. Zuletzt folgte mit Andor die zweifellos erwachsenste und vielleicht beste Star-Wars-Geschichte aller Zeiten.Als Nächstes ist aber wieder The Mandalorian an der Reihe und hier gab Disney nun den endgültigen Termin bekannt. Dabei handelt es sich um eine kleine Verspätung, denn ursprünglich was Staffel 3 für den Februar 2023 geplant. Nun hat Lucasfilm auf der Comic Con Experience (CCXP) in São Paulo den finalen Termin bekannt gegeben, nämlich den 1. März 2023.Ansonsten hat man auf dem Ableger der berühmten Comic-Messe keine neuen Informationen preisgegeben, lediglich ein neues Bild wurde anlässlich der CCXP veröffentlicht. Allerdings wurde zu Season 3 von The Mandalorian bereits Mitte September ein Trailer enthüllt und der zeigt schon ganz gut, worum es in der Rückkehr von Mando gehen wird, nämlich um Mandalorianer und auch ihren Heimatplaneten Mandalore. Das klingt zwar etwas banal, Star-Wars-Fans werden aber wissen, dass das alles andere als banal ist.