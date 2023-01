Tron: Kult-Science-Fiction-Film bekommt eine weitere Fortsetzung

Der Name Tron hat für viele Science-Fiction-Fans einen ganz besonderen Klang: Denn vor mittlerweile mehr als 40 Jahren regte das Cyberspace-Abenteuer die Fantasie der damals noch jungen Computer-Nerds an. 2010 gab es einen Nachfolger, nun plant Disney ein weiteres Sequel.

Tron: Ares

Disney

Tron: Legacy erschien vor gut zwölf Jahren und viele Tron-Fans der ersten Stunde waren nach den gut zwei Stunden enttäuscht - zumindest jene, die den Film nicht als visuelle Untermalung des fantastischen Daft-Punk-Soundtracks sahen. Denn dem Nachfolger fehlte schlichtweg die Magie des damals so Neuen. Denn als Legacy erschien, waren Cyberspace und Cyberpunk längst Kino-Alltag, The Matrix (1999) ist hier nur ein Beispiel.Deshalb darf man durchaus Zweifel haben, ob es bei der zweiten Fortsetzung gelingen wird, dem Gerne neues Leben einhauchen. Jedenfalls scheint ein dritter Tron-Film beschlossene Sache zu sein, berichtet das Hollywood-Branchenblatt Deadline Der Film trägt derzeit den Titel Tron: Ares und Disney steht laut diesen Informationen in frühen Verhandlungen mit dem norwegischen Regisseur Joachim Rønning. Dieser ist bisher vor allem für seine Arbeit an Maleficent: Mächte der Finsternis bekannt. Diese Verpflichtung wäre für den 50-Jährigen eine Art Heimspiel, da es seine vierte Arbeit für den Unterhaltungskonzern wäre.Für die Hauptrolle ist der Schauspieler und Musiker Jared Leto vorgesehen. Dessen Verpflichtung steht wohl auch schon fest, denn Disney versucht schon seit mindestens fünf Jahren, eine weitere Tron-Fortsetzung umzusetzen und Leto steht wohl von Anfang an als Hauptdarsteller fest.Wieso das Projekt so lange nicht vorwärtskam, ist nicht bekannt, offenbar stehen die Chancen aber mittlerweile gut, dass es umgesetzt wird. Denn derzeit wird bereits eine Crew angeheuert, die Dreharbeiten sollen im August in Vancouver starten.