Netflix, Amazon & Disney+: Filme und Serien in der Neujahrs-Woche

Die drei Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ starten mit 30 neuen Filmen und Serien in das neue Jahr 2023. Zu den Highlights zählen The Rig, Star Wars: The Bad Batch und Der denkwürdige Fall des Mr. Poe. Wir zeigen euch die Neustarts im Überblick.

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 1

How I Became a Gangster ab 4. Januar

Bernie Madoff: Das Monster der Wall Street ab 4. Januar

La vita bugiarda degli adulti ab 4. Januar

Sicario ab 4. Januar

Léon: The Professional ab 4. Januar

The Hills: Season 2 ab 4. Januar

The Hills: Season 1 ab 4. Januar

Die Schwarzen Brüder ab 4. Januar

Totenfrau ab 5. Januar

Copenhagen Cowboy ab 5. Januar

Ginny & Georgia: Staffel 2 ab 5. Januar

Pressure Cooker ab 6. Januar

Der denkwürdige Fall des Mr Poe ab 6. Januar

Mumbai-Mafia: Die Polizei gegen die Unterwelt ab 6. Januar

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 1

My Little Pony: Friendship is Magic S1-S5 ab 02. Januar

Der Spion ab 02. Januar

Come As You Are ab 03. Januar

The Suicide Squad ab 04. Januar

Federico Chiesa Back On Track ab 04. Januar

Payback S1 ab 05. Januar

The Rig S1 ab 06. Januar

Grind S1 ab 06. Januar

The Honeymoon ab 06. Januar

The Virtuoso ab 06. Januar

The Nest - Alles zu haben ist nie genug ab 06. Januar

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 1

Star Wars: The Bad Batch - Staffel 2 ab 4. Januar

Runaway - Staffel 1 ab 4. Januar

The French Mans - Staffel 2 ab 4. Januar

Beba ab 6. Januar

If These Walls Could Sing ab 6. Januar

Das neue Jahr eröffnet man bei Netflix mit dem Historienfilm Der denkwürdige Fall des Mr. Poe. In den Hauptrollen: Christian Bale, Harry Melling und Gillian Anderson. Außerdem zeigt man ältere, aber bekannte Streifen wie Anna, Léon der Profi und Sicario. Abonnenten erhalten weiterhin Zugriff auf zwei Staffeln von The Hills und neue Folgen von Ginny & Georgia. Disney+ hingegen setzt auf die zweite Staffel von Star Wars: The Bad Batch und die Musik-Doku If These Walls Could Sing.Amazon spendiert seinen Prime-Mitgliedern in dieser Woche unter anderem Der Spion mit Benedict Cumberbatch und The Suicide Squad samt Hollywood-Großaufgebot mit Margot Robbie, Idris Elba, Joel Kinnaman, Viola Davis, Taika Waititi und Co. Ebenso startet die Crime-Serie Payback und die Thriller-Serie The Rig jeweils mit ihren ersten Folgen. Kostenlos zeigt man abschließend weitere Staffeln von Grimm, Crimson Peak, Dark Skies und Co. mit Werbung auf Amazon Freevee