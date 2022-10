Guardians of the Galaxy: Trailer zum Holiday-Special mit Kevin Bacon

Zwar treten die Guardians of the Galaxy nächstes Jahr in Phase 5 des Marvel Cinematic Universum ein, ein Wiedersehen mit Peter Quill alias Star-Lord und Co. gibt es aber schon deutlich früher. Im November zeigt Disney+ nämlich ein Weihnachts-Special mit der ko(s)mischen Heldentruppe, zu dem es jetzt einen ersten Trailer gibt.Darum geht es im Holiday-Special: Eigentlich ist Weihnachten eine fröhliche Zeit, doch dem von der Erde stammenden Peter Quill ist in diesem Jahr aus guten Gründen nicht nach Feiern zumute. Mantis und Drax beschließen daher, ihn mit einer ganz besonderen Überraschung aufzumuntern und reisen spontan zur Erde. Dort angekommen, wollen sie den Schauspieler Kevin Bacon als "Geschenk" für Peter abholen. Dieser weiß von dieser schrägen Idee natürlich nichts und scheint auch nicht sonderlich begeistert von der weihnachtlichen Entführung zu sein.Neben Drax (gespielt von Dave Bautista), Mantis (Pom Klementieff) und Star-Lord (Chris Pratt) kehren im Special außerdem noch Nebula (Karen Gillan), Kraglin (Sean Gunn), Cosmo, Rocket und Groot zurück. Inszeniert wurde das 40 Minuten lange Special von James Gunn, zu sehen gibt es dieses am 25. November 2022 bei Disney+.