Avengers: Infinity War sollte zusätzlich 45-Minuten-Thanos-Szene haben

Die beiden Avengers-Filme, die die Thanos-Saga und damit auch Phase 3 des Marvel Cinematic Universe (MCU) zu Ende gebracht haben, zählen zu den Höhepunkten dieser Comic-Verfilmungen. Die Produktionen sind auch alles andere als kurz - der erste Streifen sollte aber noch länger sein.

Zu lang, zu teuer

Zusammenfassung Jim Starlin gab bekannt, dass Infinity War ursprünglich länger war.

Die Szene zeigte Thanos auf Xandar, wie er den ersten Infinity Stone erlangt.

Die Szene wurde gedreht, aber aus Gründen herausgeschnitten.

Marvel Studios rechneten nicht mit einem solchen Erfolg des Filmes.

Avengers: Infinity War und Endgame beenden Phase 3 des MCU.

Die beiden Filme zählen zu den Höhepunkten der Comic-Verfilmungen.

Denn Jim Starlin, der als Co-Vater von Thanos gilt, hat verraten, dass der Bösewicht in Avengers: Infinity War ursprünglich eine wesentlich prominentere oder besser gesagt längere Rolle hatte. Denn wie Collider unter Berufung auf Near Mint Condition berichtet, hatte Infinity War eine Szene, die zeigt, wie Thanos auf Xandar den ersten Infinity Stone erlangt.Das Besondere daran: Die Szene hatte in ihrer ursprünglichen Form eine Länge von sage und schreibe 45 Minuten. Im Zuge der Diskussionen zum finalen Schnitt entschieden sich die Macher des Filmes jedoch dagegen und stiegen zu dem Zeitpunkt ein, zu dem Thanos den ersten Infinity-Stein bereits hatte. Denn zu Beginn von Infinity Wars nutzt Thanos den Power Stone, um Thor, Loki und Hulk zu stoppen und den Space Stone aus dem Tesserakt zu bekommen.Die 45-Minuten-Szene wurde auch tatsächlich gedreht und war eigentlich lange für den Film vorgesehen. "Aber etwa einen Monat, bevor der Film herauskam, bekam ich eine E-Mail oder so etwas von Joe (Russo), in der stand: 'Die 45 Minuten von Thanos, die wir am Anfang von Infinity War hatten, haben wir herausgeschnitten.' Es gab eine ganze Sequenz, in der er den ersten Stein bekommt, und die mussten sie rausschneiden", erzählt Starlin.Der Comic-Autor weiter: "Sie haben sie gedreht, aber wollten kein Geld für die Effekte ausgeben und auch nicht, dass der Film so lang wird wie der Zweite, also Endgame. Sie rechneten nämlich auch nicht, dass der Film ein so großer Erfolg werden würde."Auch der letzte Satz ist zweifellos interessant, denn laut Starlin waren die Marvel Studios beim Einspielergebnis offenbar pessimistischer oder vorsichtiger als gedacht. Heute wissen wir: Der Film hat mehr als zwei Milliarden Dollar eingespielt.