Backup-Software Macrium Reflect Free wird eingestellt - 3 Alternativen

Die Backup-Software Macrium Reflect Free ist ein beliebtes und etabliertes Tool für verschiedene Sicherungsaufgaben am Windows-PC. Damit ist nun aber in absehbarer Zeit Schluss. Das Unternehmen hat angekündigt, seine kostenfreie Version ersatzlos zu streichen.

Macrium Reflect Free - Service-Ankündigung "Hiermit wird mitgeteilt, dass die Macrium Reflect Free Edition eingestellt wird. Sicherheitspatches werden bis zum 1. Januar 2024 zur Verfügung gestellt, aber es gibt keine geplanten Funktionsänderungen oder nicht sicherheitsrelevante Updates nach diesem Update.



Hinweis: Dieser Hinweis gilt nur für Macrium Reflect Free.



Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Macrium Reflect Free Product - End of Life (EOL)" in unseren Support-Richtlinien."

Die für die nicht kommerzielle Nutzung kostenlose Version wird von der Muttergesellschaft Paramount Software UK Limited am 1. Januar 2024 eingestellt. Bis dahin haben Nutzer also Zeit, sich nach einer Alternative umzusehen. Im Rahmen des in jüngster Vergangenheit neu veröffentlichten Updates für das Tool schrieben die Entwickler:Diese neuesten Informationen werden allerdings bisher weder in der Macrium Reflect-Nutzeroberfläche noch auf der Macrium-Website angezeigt . Auf der Website gibt es jedoch den Abschnitt mit den zitierten Produkt-Support-Richtlinien, die Informationen über das Ende der Lebensdauer von Macrium Reflect Free enthält.Da das Unternehmen die Bereitstellung von Sicherheitsupdates für Macrium Reflect Free bis zum 1. Januar 2024 angekündigt hat, kann man bis dahin das Tool getrost weiter nutzen. Weiterhin gibt es keine Neuerungen mehr und mit dem Start des Jahres 2024 ist dann schon aus Sicherheitsgründen anzuraten, auf ein neues Tool zu wechseln. Alle kommerziellen Versionen von Macrium Reflect sind weiterhin erhältlich. Dank eines Black Friday-Deals kann man Macrium Reflect Home nun ab rund 29 Euro erwerben.Es gibt eine Reihe kostenloser Alternativen für Macrium Reflect Free, die ihr auch bei uns im WinFuture-Downloadbereich bekommen und ausprobieren könnt. Alle haben mehr oder weniger ein ähnliches Leistungs-Portfolio.