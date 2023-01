Macrium Reflect: Update bringt Neues trotz Ankündigung der Einstellung

Ende November kündigte Paramount Software an, seine Macrium Reflect Free Edition mit Version 8.0 einzustellen . Damals veröffentlichte das Unternehmen die neueste Version 8.0.7175 mit einigen neuen Änderungen und Ergänzungen.

Neuer Fortschrittsbalken

Backup-Fortschritt Wir haben dem Reflect-Symbol in der Taskleiste einen Fortschrittsbalken für den Gesamtfortschritt der Sicherung hinzugefügt

Backup blockiert Einige Kunden haben bemerkt, dass Backups nach dem Abschluss hängen bleiben, was den Start des nächsten Backups verhindern kann. Wir haben die Kommunikation zwischen den Sicherungsinstanzen verbessert, um eine mögliche Wettlaufsituation zu verhindern.

ReDeploy Einige Kunden haben eine schlechte CPU-Leistung nach der Umverteilung auf neue Hardware festgestellt. ReDeploy wurde so verbessert, dass die CPU-Treiber nur zurückgesetzt werden, wenn eine CPU-Änderung festgestellt wird.

Macrium Reflect Free

Dann war nicht klar, wie es genau weitergehen wird. Das Unternehmen sprach zunächst davon, weiter Sicherheitspatches bis zum 1. Januar 2024 ausliefern zu wollen, doch wie es mit Wartungs- und Funktionsupdates aussieht, war nicht klar.Nun ist eine neue Version von Macrium Reflect in der Free Edition erschienen. Das Update steht bereits bei uns im WinFuture Downloadbereich zur Verfügung und kann ab sofort bezogen werden (das Update findet ihr auch am Ende dieses Beitrags). Die neueste Version trägt die Buildnummer 8.0.7279.Bisher gibt es auf der Webseite der Entwickler allerdings noch keine Release-Notes. Diese sind noch für die vorherige Version 8.0.7175 aktuell. Informationen zu den Inhalten des Updates gibt es aber dennoch. Wir haben sie für euch übersetzt und am Ende des Beitrags mit angefügt.Es gibt unter anderem einen neuen Fortschrittsbalken für den Gesamtfortschritt, eine wichtige Fehlerbehebung für stehen gebliebene, unvollständige Backups, sowie für CPU-Leistungsprobleme auf diversen Geräten.