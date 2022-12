Zu heftig: IT-Angriffe bald nicht mehr versicherbar - sagt Zurich-Chef

Angriffe im IT-Bereich dürften sich bald zu einem schlimmeren Problem entwickeln als Naturkatastrophen. Das Risiko entsprechender Vorfälle wird zu einem absehbaren Zeitpunkt nicht mehr versicherbar sein.

Branche reagiert

Das erklärte niemand Geringeres als Mario Greco, der Vorstandschef der größten europäischen Versicherungsgesellschaft Zurich. Verschiedene Manager von Versicherungsunternehmen hatten in den letzten Jahren zunehmend auf systemische Risiken wie Pandemien und den Klimawandel hingewiesen, die die Fähigkeit des Sektors, Versicherungsschutz zu bieten, auf die Probe stellen. Es wird beispielsweise erwartet, dass 2022 die durch Naturkatastrophen entstandenen Schäden das zweite Jahr in Folge die 100-Milliarden-Dollar-Marke überschreiten werden.Trotzdem sieht Greco das drängendste kurzfristige Problem an anderer Stelle: "Was nicht mehr versicherbar sein wird, ist Cyber", sagte er gegenüber der britischen Wirtschaftszeitung Financial Times. "Was ist, wenn jemand die Kontrolle über lebenswichtige Teile unserer Infrastruktur übernimmt, was sind die Folgen?" Das ist im Gegensatz zu den meisten Naturkatastrophen nicht einmal annähernd kalkulierbar.Dass das Risiko hier zunimmt, zeigt sich an jüngsten Vorfällen, bei denen Krankenhäuser lahmgelegt, Pipelines zum Stillstand gebracht und Regierungsmitglieder in Schwierigkeiten gebracht wurden. Greco fügte hinzu, dass die Konzentration auf das Risiko für die Privatsphäre des Einzelnen am Gesamtbild vorbeigeht: "Zunächst einmal muss man erkennen, dass es hier nicht nur um Daten geht ... es geht um die Zivilisation. Diese Leute können unser Leben ernsthaft stören."Generell reagiert die Versicherungsbranche bereits auf die Entwicklung. Einige Anbieter haben nicht nur die Preise in die Höhe getrieben, sondern auch die Policen so angepasst, dass die Kunden mehr Verluste einbehalten.