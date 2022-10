"Krypto-Winter" macht auch Googles Werbeumsätzen zu schaffen

Der sogenannte Krypto-Winter meint die aktuelle Krise auf dem Markt für Kryptowährungen, im vergangenen Frühjahr und Sommer haben die meisten Coins einen Kursabsturz erleben müssen. Das spürt nun auch ein Web-Riese, der an sich nichts mit Bitcoin und Co. zu tun hat: Google.

Rückgang im Finanzsektor

Der Suchmaschinenriese aus dem kalifornischen Mountain View hat vergangene Nacht seine aktuellen Quartalszahlen bekannt gegeben und diese waren nicht besonders gut für den eigentlich erfolgsverwöhnten Konzern. Gründe dafür gibt es natürlich gleich mehrere, die meisten hängen aber mit Werbung zusammen - das ist schließlich auch die mit Abstand wichtigste Einnahmequelle von Google.Bei der im Anschluss an die Bekanntgabe der Geschäftszahlen üblichen Telefonkonferenz mit Anlegern und Analysten erläuterte Philipp Schindler, Chief Business Officer von Google, die Gründe. Zu den wichtigsten zählen stark gesunkene Werbeausgaben von Krypto-Firmen und anderen Finanzunternehmen (via CNBC )."Im dritten Quartal haben einige Werbetreibende ihre Ausgaben in bestimmten Bereichen der Suche zurückgefahren", sagte Schindler. "Bei den Finanzdienstleistungen gab es etwa einen Rückgang in den Unterkategorien Versicherungen, Kredite, Hypotheken und Kryptowährungen."Der Chief Business Officer erwähnte den Krypto-Rückgang später ein weiteres Mal, Details nannte der Google-Manager aber nicht. Auch wenn man das nicht beziffert: Das Austrocknen des Krypto-Marktes kann man überall sehen. Während noch vor einem halben Jahr unter anderem das US-Fernsehen voller Werbungen für Krypto-Assets war, bekommt man aktuell kaum einen entsprechenden Spot zu sehen.Konkrete Zahlen gibt es aber dennoch: Bitcoin und Ethereum haben beide 2022 fast 60 Prozent ihres Wertes verloren. Die Krypto-Börse Coinbase, die 2021 an die Börse ging, ist im Wert um über 70 Prozent gefallen.