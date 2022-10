Für den Sperrbildschirm: Google startet seine ersten iOS 16-Widgets

Google hat bekannt gegeben, dass die ersten Sperrbildschirm-Widgets des Unternehmens für iOS 16 zur Verfügung stehen. Auf dem iPhone kann man sich so ab sofort unter anderem eine Übersicht aus Maps, Mail oder anderen Google-Diensten anzeigen lassen.

YouTube, Lens, Gmail

Das funktioniert ganz einfach. Mit iOS 16 hat Apple den Sperrbildschirm komplett individualisierter gemacht. Man kann sich so viele oder so wenige Informationen anzeigen lassen, wie man für nötig hält und je nach Situation verschiedene Lockscreens nutzen.Googles iOS 16 Sperrbildschirm-Widgets sind jetzt offiziell verfügbar. Angekündigt war der Start bereits im September. Google-Widgets bieten Informationen und Verknüpfungen für einige der wichtigsten Apps des Unternehmens auf einen Blick.Gmail kann zum Beispiel die Anzahl der neuen Nachrichten anzeigen, während Maps entweder einen Link zu Lieblingsstrecken beziehungsweise häufig genutzt Strecken (z. B. für den Heimweg) oder eine Suche nach Zielen wie Restaurants bereitstellen kann.Widgets für Chrome und die Google-App können sollen helfen, schneller Websuchen zu starten, Sprachbefehle zu erteilen oder Funktionen wie die Lens-Übersetzung und das Dino-Spiel von Chrome zu starten. Auf all diese Funktion weist Google jetzt in einem Blog-Beitrag hin . YouTube und YouTube Music haben auch Widgets für den Sperrbildschirm. Damit findet man YouTube-Video-Abonnements oder sucht schnell nach einem YouTube-Music-Titel.In einigen Fällen bieten sie sogar einen Vorteil gegenüber Android-Smartphones, die nur eine begrenzte Anzahl von Informationen auf dem Lockscreen anzeigen. Die iOS-Sperr-Widgets können dabei nur für Google-Apps erstellt werden, die bereits auf dem iPhone installiert sind. Das Unternehmen hat dazu bereits eine Anleitung erstellt , wie man sich die Widgets einrichtet.