Viel Geld ist weg: Angeblicher Hack der insolventen Krypto-Börse FTX

Derzeit überschlagen sich die Ereignisse und Meldungen rund um die insolvente Kryptobörse FTX. Kurz nachdem am Freitag bekannt wurde, dass das Unternehmen einen Insolvenzantrag gestellt hat, gab es Warnungen über angebliche Hacker und vor verschwundenen Millionen-Werten.

Mysteriöser Hack

Die zuständige Börsenaufsicht der Bahamas hatte dabei mitgeteilt, dass man sämtliche Vermögenswerte eingefroren hatte, um Schäden von Gläubigern und Nutzern abzuwenden. Das kam, wie es den Anschein hat, allerdings zu spät.Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters fehlen der Kryptobörse vermutlich rund eine Milliarde Dollar, die "versickert" sind.Der Gründer der Börse, Sam Bankman-Fried, transferierte laut dem Bericht heimlich 10 Milliarden Dollar an Kundengeldern von FTX zu Bankman-Frieds Handelsunternehmen Alameda Research, bestätigte eine nicht näher genannte Quelle gegenüber Reuters.Ein Teil dieser Summe sei seither verschwunden. Der Schaden soll nach den Erkenntnissen zwischen 1 und 2 Milliarden Dollar betragen.Sam Bankman-Fried erklärte in einer Stellungnahme gegenüber Reuters, er wisse nichts von fehlenden Geldern. "Wir haben nicht heimlich überwiesen", so Bankman-Fried. Es sollen aber Gelder geflossen sein, wobei es sich um einen Irrtum gehandelt haben soll. Das ist schon alles sehr merkwürdig, was da läuft.Außerdem gab es Warnungen, dass Angreifer die Börse gehackt hätten und deren Apps nun für eigene Zwecke nutzen würden. Bei Coindesk hieß es, dass in der Telegramm-Support-Gruppe von FTX selbst gewarnt wurde. "FTX ist gehackt worden. FTX-Anwendungen sind Malware. Lösche sie. Der Chat ist offen. Gehen Sie nicht auf die FTX-Website, da dort Trojaner heruntergeladen werden könnten", schrieb demnach ein Account-Administrator im FTX-Telegram-Chat.