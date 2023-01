Gaming-Duell gegen Intel: AMD stellt neue Ryzen 7000X3D-CPUs vor

Chiphersteller AMD nutzt die CES 2023 , um gleich drei neue X3D-Modelle seiner Ryzen 7000-Familie vorzustellen. Im Kampf um Intels Gaming-Krone starten im Februar die CPUs Ryzen 9 7590X3D, Ryzen 9 7900X3D und Ryzen 7 7800X3D mit 120 Watt TPD und 64 MB 3D V-Cache.

3D V-Cache für ein Chiplet, 120 Watt TPD und Benchmarks

AMD Ryzen 7000X-Familie inkl. X3D-CPUs CPU Kerne/Threads Taktrate Cache TDP Preis (UVP) Ryzen 9 7950X3D 16/32 4,2 - 5,7 GHz 144 MB 120 W unbekannt Ryzen 9 7950X 16/32 4,5 - 5,7 GHz 80 MB 170 W 849 Euro Ryzen 9 7900X3D 12/24 4,4 - 5,6 GHz 140 MB 120 W unbekannt Ryzen 9 7900X 12/24 4,7 - 5,6 GHz 76 MB 170 W 669 Euro Ryzen 7 7800X3D 8/16 4,x - 5,0 GHz 104 MB 120 W unbekannt Ryzen 7 7700X 8/16 4,5 - 5,4 GHz 40 MB 105 W 479 Euro Ryzen 5 7600X 6/12 4,7 - 5,3 GHz 38 MB 105 W 359 Euro

Trotz einer Vielzahl an neuen Notebook-Prozessoren sind die Augen vieler Gamer heute vorrangig auf die neuen Zen-4-CPUs mit AMDs 3D V-Cache gerichtet. Vergingen zwischen der Vorstellung der Ryzen 5000X-Chips und deren X3D-Variante etwa anderthalb Jahre, müssen Interessenten der Ryzen 7000-Familie jetzt nicht annähernd so lange warten. Bereits im Februar sollen die drei neuen CPUs verkauft werden. Die Preise stehen bisher noch nicht fest.Technisch setzen alle Ryzen 7000X3D-Prozessoren auf einen 64 MB großen 3D V-Cache, der auf jeweils einem Chiplet verbaut wird. Das gilt auch für die neuen Ryzen 9 7590X3D und Ryzen 9 7900X3D, die theoretisch über zwei Chiplets verfügen. Damit einher gehen die üblicherweise leicht sinkenden Taktraten im Turbo, die sich auf dem Datenblatt der Ryzen 9-Ableger (5,7 GHz und 5,6 GHz) allerdings nur bedingt zeigen, da einer der beiden Chiplets seine Leistung weiterhin voll ausfahren kann. Der Ryzen 7 7800X3D (5,0 GHz) verliert gegenüber dem Ryzen 7 7700X (5,4 GHz) knapp 400 MHz.Die neuen X3D-CPUs erreichen eine maximale Leistungsaufnahme (TDP) von 120 Watt. Ein Anstieg im Ryzen 7-Segment (105 Watt), eine Limitierung für die Ryzen 9-Chips (170 Watt). Da aktuelle Ryzen 9 7000X-Prozessoren unabhängigen Tests zufolge ihr verfügbares Budget in Spielen nicht auskosten können, sollten 120 Watt und ein effizienter Einsatz des 3D V-Caches problemlos ausreichen, um Intels Core i9-13900K als Platzhirsch zu verdrängen. Bei voller Auslastung in Produktivanwendungen dürften die Gaming-Prozessoren allerdings ihren X-Varianten leicht hinterherhinken.Zu guter Letzt spricht AMD über die ersten (herstellereigenen) Benchmarks. Gegenüber dem Ryzen 7 5800X3D soll der neue Ryzen 7 7800X3D eine 1080p-Mehrleistung von 20 bis 30 Prozent liefern. Getestet wurden unter anderem Rainbow Six Siege, CS:GO, DOTA 2 und Warhammer: Dawn of War 3. Das Flaggschiff Ryzen 9 7950X3D vergleicht AMD hingegen direkt mit dem Intel Core i9-13900K, der im gleichen Szenario um 13 bis 24 Prozent geschlagen werden soll. Unabhängige Testberichte und Benchmarks bleiben allerdings abzuwarten.