Leak: Nicht X-Varianten von AMD 7000-Prozessoren starten 10. Januar

Kurz vor der Technik-Messe CES ist Werbematerial für bisher noch nicht vorgestellte neue AMD-Prozessoren durchgesickert. Es handelt sich dem Anschein nach um drei neue Varianten der Ryzen 7000-Reihe

CPU-Leistungsaufnahme

Das meldet das Online-Magazin VideoCardz . Es geht dabei um eine geleakte Präsentation, in der man einige Details der AMD Ryzen 7000 Prozessoren (nicht die X-Versionen) erfahren kann.Das Unternehmen plant offenbar, am 10. Januar 2023, also pünktlich zur CES 2023, die neuen Modelle mit niedrigerem TDP anzukündigen. Diese sind für die Zielgruppe, die auf günstigere Ryzen-Prozessoren warten. Selbst mit niedrigeren Taktraten und TDP sollten die kommenden Non-X Ryzen 7000 Prozessoren eine ansprechende Leistung zu niedrigeren Preisen bieten.AMD wird laut den technischen Details aus der Präsentation den Basis-Takt und den Boost-Takt senken, um die neuen Prozessoren in einen niedrigeren TDP-Rahmen von 170 Watt beziehungsweise 105 Watt auf nur 65 Watt einzupassen, während die gleiche Anzahl von Kernen und Threads beibehalten wird.Die kommenden Modelle heißen demnach Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 und Ryzen 5 7600, werden zu Preisen von 429, 329 und 229 Dollar angeboten. Was die Leistung angeht, so ist aus der durchgesickerten Folie zu entnehmen, dass der Ryzen 9 7900 im Durchschnitt etwa 19 Prozent schneller sein soll als sein Gegenstück aus der Ryzen 5000-Serie. Das gilt für die Kombination mit der AMD RX 6950XT.Was bisher noch nicht bekannt wurde, ist der geplante Marktstart. Nach der Vorstellung am 10. Januar könnte es schnell gehen - die Rede war bereits von einer zeitnahen Verfügbarkeit.