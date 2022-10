Google Pixel 7 Pro: Benchmarks zeigen Leistung des Tensor G2-Chips

Im Vorfeld des anstehenden Google-Events zeigen sich weitere Benchmarks des Pixel 7 Pro mit neuem Tensor G2-Prozessor. Diese bestätigen erneut eine eher moderate Steigerung der Leistung des Flaggschiff-Smartphones gegenüber dem Vorgänger und der Konkurrenz.

Jetzt muss es die künstliche Intelligenz richten

Technische Daten der neuen Google Pixel-Smartphones Modell Pixel 7 Pixel 7 Pro Betriebssystem Android 13 Display 6,32 Zoll, 2400 x 1080 Pixel, 1400 nits, 90 Hz, gOLED, Gorilla Glas 7 6,7 Zoll, 3120 x 1440 Pixel, 1500 nits, 120 Hz, pOLED, Gorilla Glas 7 Speicher 8 GB RAM, 128/256 GB Speicher 12 GB RAM, 128/256 GB Speicher CPU Google Tensor G2 Hauptkamera Dual-Cam, Kamera 1: 50 MP, f/1.85, 82°, 1/1.3", OIS, Autofokus; Kamera 2: 12 MP, Ultraweitwinkel, f/2.2, 106°, 1/2.9", 8x Digitalzoom Triple-Cam, Kamera 1: 50 MP, f/1.85, 1/1.3", OIS, Autofokus, 82 FOV; Kamera 2: 12 MP, Ultraweitwinkel, f/2.2, 1/2.9", Autofokus, 125 FOV; Kamera 3: 48 MP, Teleobjektiv, f/3.5, 1/2.55", OIS, Autofokus, 30x Super Resolution Zoom, 4.8x opt. Zoom Frontkamera 10,8 MP, f/2.2, 97°, 1/3,1" 10,8 MP, f/2.2, 93°, 1/3,1" Kamera-Funktionen Nachtmodus, Blitz, Video (4K 2160p), Zeitlupe Verbindungen 2G, 3G, 4G, 5G, Bluetooth 5.2, NFC, WLAN 802.11ax, USB-C, GPS SIM Dual-SIM (Nano- und eSIM) Sonstiges IP68, Stereo-Speaker, Gesichtserkennung Maße 155,64 x 73,16 x 8,7 mm 162,9 x 76,55 x 8,9 mm Gewicht 195,5 Gramm 212 Gramm Akku 4355 mAh Li-Ion, kabelloses Laden

bis zu 72 Stunden Laufzeit mit Extreme Battery Saver 5000 mAh Li-Ion, kabelloses Laden

bis zu 72 Stunden Laufzeit mit Extreme Battery Saver Preis 649 Euro 899 Euro

Um 16 Uhr deutscher Zeit wird Google seine Pixel-Familie um die beiden Smartphones Pixel 7 und Pixel 7 Pro erweitern. Dabei ist die Katze bereits aus dem Sack. Sämtliche technischen Daten und Bilder sind bereits im Vorfeld durchgesickert . Dass sich der Suchmaschinenriese auch in diesem Jahr nicht mit seiner Prozessor- und Grafikleistung gegen Konkurrenten wie Apple durchsetzen kann, wurde mit den ersten geleakten Benchmarks deutlich, die nun untermauert werden.Der indische Blogger Yogesh Brar nennt nicht nur die einst aufgetauchten Geekbench-Werte mit 1068 Punkten im Single-Core- und 3149 Punkten im Multi-Core-Benchmarks, sondern auch ein AnTuTu V9-Ergebnis von 801116 Punkten. Demnach liegt der Performance-Mehrwert des neuen Google Tensor G2-Chips gegenüber der ersten Tensor-Generation bei etwa 10 Prozent. Im Vergleich: Das iPhone 14 Pro Max kann im selben Geekbench-Szenario mit über 5500 Multi-Core-Punkten knapp 75 Prozent drauflegen.Laut Brar wäre die Performance des Pixel 7 Pro mit dem Qualcomm Snapdragon 888 bzw. Snapdragon 888+ vergleichbar. Allerdings ist Google bekannt dafür, fehlende Leistung durch Software-Features wettzumachen. Unter anderem darf man gespannt sein, welche Funktionen der Hersteller für die Kamera geplant hat und in welchen Szenarien Nutzer von der künstlichen Intelligenz der neuen Smartphones unterstützt werden. Ebenso kann man auf eine verbesserte Chip-Effizienz und eine damit verbundene Steigerung der Akkulaufzeit hoffen.Das Google-Event zum Pixel 7 (Pro) und der Pixel Watch könnt ihr ab 16 Uhr in unserem großen Google-Special per Livestream verfolgen.