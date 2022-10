Pixel Watch: Die erste Google-Uhr mit EKG ist da, startet ab 379 Euro

Google hat soeben seine erste Smartwatch vorgestellt. Die Google Pixel Watch läuft mit dem hauseigenen Wear OS und nutzt einen Samsung-SoC unter einem 1,2 Zoll großen OLED-Display mit enormer Leuchtkraft. Beim Kauf eines Pixel 7 Pro gibt es die LTE-Version dazu.

Google schummelt beim Display

Fitness-Tracking dank Fitbit-Features

Bei Media Markt mit starken Gratis-Geschenken

Die Pixel Watch ist nach Monaten voller Teaser und Leaks endlich offiziell vorgestellt worden. Das Gerät ist in einer klassischen runden Form gehalten und besitzt eine Abdeckung aus kratzfestem Corning Gorilla Glas, die praktisch die gesamte Front mit ihren 41 Millimetern Durchmesser abdeckt. Darunter sitzt ein relativ kleines, aber beeindruckendes Display.Das Panel hat einen Durchmesser von 1,2 Zoll und löst mit 320 x 320 Pixeln auf. Kurios ist, dass Google von einem 1,6 Zoll großen Bildschirm spricht, dies aber dem gesamten Durchmesser der Uhr entspricht. Tatsächlich hat das Display einen rund 5,5 Millimeter umlaufenden Rand, ist also vergleichsweise klein. Die maximale Helligkeit des Panels weiß durchaus zu beeindrucken, wird sie doch mit ganzen 1000 Candela angegeben, sodass die Uhr auch im Freien gut ablesbar sein soll.Unter der Haube steckt hier der eigentlich schon 2018 eingeführte Samsung Exynos 9110 , bei dem es sich um einen zweikernigen ARM-SoC handelt, der auch in der Galaxy Watch 3 seinen Dienst versah. Er wird mit zwei Gigabyte Arbeitsspeicher und 32 GB internem Flash-Speicher kombiniert. Die Uhr verbindet sich mit Bluetooth 5.0 mit dem Host-Gerät, kann aber auf Wunsch auch in einer Version mit integriertem LTE-Modem erworben werden.In der Pixel Watch stecken die üblichen Sensoren für die Ermittlung der Herzfrequenz, das Zählen von Schritten und das Tracking diverser sportlicher Aktivitäten. Da Google mittlerweile Eigner von Fitbit ist, hat man die erste Pixel-Smartwatch auch mit allerhand Fitness-Funktionen ausgerüstet, wodurch sie zum treuen Trainingsbegleiter werden soll. Dank EKG-Funktion kann sogar die Herzgesundheit überwacht werden.Der Akku der Pixel Watch ist mit 294mAh nicht gerade üppig dimensioniert, obwohl das Gehäuse mit 12,3 Millimetern Dicke auch nicht wirklich flach gehalten ist. Dennoch soll die Laufzeit der rund 36 Gramm schweren Google-Uhr etwa zwei Tage reichen, was natürlich von der Art der Nutzung abhängt. Die Uhr ist bis zu 5 Atmosphären wasserdicht. Als Betriebssystem ist hier WearOS 3.5 im Einsatz, das von Google mit einer Reihe optimierter Apps bedient wird. Google bietet eine Vielzahl von Armbändern als Zubehör an, wobei die Preise ab rund 50 Euro alles andere als günstig ausfallen.Die Google Pixel Watch kostet in der Version ohne LTE ganze 379 Euro. Wer die Variante mit LTE-Modem wünscht, muss 429 Euro hinblättern. Im ab sofort laufenden Vorbestellzeitraum erhalten die Kunden beim Kauf der Pixel Watch bei ausgewählten Händlern wie Media Markt einen Einkaufsgutschein im Wert von 50 Euro dazu.Noch attraktiver ist vielleicht, dass Google die Uhr in der LTE-Version als Goodie für die Vorbesteller des Google Pixel 7 Pro dazugibt. Man kann also für 899 Euro das High-End-Smartphone erwerben und erhält die normalerweise 429 Euro teure 4G-Variante der Pixel Watch kostenlos dazu.