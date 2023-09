Tensor 4 und mehr: Die geheime Zukunft der Google-Chips offengelegt

Google hat den Wunsch, sich mit seinem Tensor-Chip unabhängig zu machen. Doch bisher ist das Unternehmen beim Design stark von Samsung und der Exynos-Plattform abhängig. Jetzt wurden auf einen Schlag die internen Pläne für die nächsten Jahre bekannt.

Google Tensor-Chip: Die Zukunft der Pixel-Serie

Googles Weg zur Eigenständigkeit

Zusammenfassung Google strebt Unabhängigkeit mit eigenem Tensor-Chip an

Bisherige Abhängigkeit von Samsungs Exynos-Chips

Geplantes Chipsatz-Design spezialisiert auf KI und Bildverarbeitung

Planung, Pixel-Serie 2024 mit maßgeschneidertem Tensor-SoC auszustatten, verzögert

Arbeit an Pro-Variante des Tensor 3 für Pixel 9 und Tensor 4

Entwicklerboard "ChallengerDeep" für Design-Prinzipien des Chips ab 2025

Interner Name des neuen Chips: "Laguna Beach", erprobt auf "Deepspace" Entwicklerboard

Ein eigenes Chipsatz-Design, das auf Anwendungen wie Künstliche Intelligenz und Bildverarbeitung spezialisiert ist: Diesen Traum will sich Google mit seinem Tensor-Programm erfüllen. Die Realität ist aber: Seit dem ersten Tensor-Chip baut Google zwar einige Komponenten, setzt aber im Wesentlichen auf die Exynos-Chips von Samsung auf. Jetzt wurde bekannt, was Google in den kommenden Jahren plant.Wie Android Authority auf Basis von Informationen eines "Google Insiders" berichtet, wollte Google die Pixel-Serie im Jahr 2024 mit einem "vollständig maßgeschneiderter" Tensor-SoC mit dem Codenamen "Redondo" ausrüsten, der auf Architektur von TSMC aufsetzt. Mittlerweile ist aber klar: Google hat die Frist zur Produktion verpasst, der Chip kann also frühestens 2025 in Pixel-Phones zum Einsatz kommen.Und so hat Google seine Pläne für die Tensor-Zukunft jüngst erneut angepasst. Für das Pixel 9 und den Tensor 4 wird demnach an einer Pro-Variante des Tensor 3 gearbeitet. Entwickelt wird der Chip unter dem Namen "Zuma Pro", passend zum Tensor 3, der unter der Bezeichnung "Zuma" bekannt ist.Rund um den vollständig angepassten Chip hat Google das Entwicklerboard "ChallengerDeep" entworfen, um mit diesem dann Design-Prinzipien für den Chip zu erproben, der ab 2025 Pixel-Geräte antreiben soll. Auch für diesen Chip hat Google intern schon einen Namen: der SoC "Laguna Beach" wird bereits auf einem Entwicklerboard mit dem Namen "Deepspace" erprobt.