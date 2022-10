Ach du lieber Rand: Inoffizielles Unboxing zeigt Pixel Watch ungeschönt

Die ersten inoffiziellen Renderbilder der Pixel Watch gab es schon im letzten Jahr, vor Kurzem hat auch Google aufgehübschte Marketingbilder und Videos veröffentlicht. Kurz vor der offiziellen Enthüllung erlaubt jetzt ein Leak einen weiteren schön unverfälschten Blick.

Eines ist klar: Der Rand ist auf jeden Fall deutlich

Noch viel mehr zu sehen

Die Details, die Kunden an Smartwatches wichtig sind, variieren natürlich sehr stark. Das gilt auch für das Design. Nachdem erste Renderbilder der Pixel Watch öffentlich wurden, war ein Wunsch aber auf jeden Fall sehr häufig formuliert worden: Hoffentlich schafft es Google, die Displayränder nicht allzu groß werden zu lassen. Wie 9to5Google berichtet, liefert das Netz jetzt einmal mehr Gewissheit. Vor kurzem sind auf Reddit Bilder aufgetaucht, die die Pixel Watch, so wie sie in den Verkauf geht, abseits von geschöntem Marketingmaterial zeigt.Und was ist nun mit den Rändern? Die im Vorfeld oft formulierte Hoffnung, dass Google das Display hier etwas um die Wölbung am Rand herumführen kann, ist endgültig zerschlagen. Wie auf zwei Bildern zu sehen ist, die die Pixel Watch im ausgeschalteten Zustand zeigt, gönnt sich die Smartwatch von Google einen großen Rand - vor allem auch im Vergleich mit der Konkurrenz von Apple. Natürlich gibt es immer auch Nutzer, die sich an diesem Detail nicht stören. Man darf aber gespannt sein, wie die Reaktionen ausfallen, wenn die Pixel Watch am 6. Oktober endlich offiziell enthüllt wird.Der Post auf Reddit liefert dann auch noch einen umfassenden Eindruck des Auspackerlebnisses. Google liefert die Uhr in einer für Pixel-Produkte typischen weißen Box. Die Uhr selbst ist bereits mit dem Armband ("Charcoal Active Band", Umfang von 165-210 mm) verbunden und um ein Stück Pappe gelegt. Darin verstaut Google das Ladezubehör sowie ein weiteres Band für kleinere Größen (Umfang von 130-175 mm).