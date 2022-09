Pixel 7 Pro im Benchmark: Google verbessert neue CPU nur wenig

Google bringt Anfang Oktober seine neue Pixel 7-Serie auf den Markt und führt damit auch einen neuen Prozessor ein. Der sogenannte Google Tensor G2 hat sich jetzt erstmals in einem Benchmark-Test gezeigt. Dabei deutet sich an, dass sich in Leistung und Taktraten wenig tut.

Benchmark-Datenbank verrät Details

Am Wochenende tauchte erstmals ein Google Pixel 7 Pro bei Geekbench auf, wobei die Testresultate bereits nahe legen, dass sich in Sachen Performance nicht viel tut. Stattdessen nimmt Google wohl vor allem Änderungen in Nischenbereichen wie den KI-Funktionen vor. Die reine CPU- und Grafikleistung dürfte hingegen nur wenig steigen.Was die weitestgehend unveränderten Ergebnisse der Leistungsmessung bereits andeuten, bestätigt laut Hobby-Schnüffler und Software-Entwickler Kuba Wojciechowski auch ein Blick in die ausführlicheren Daten aus der Geekbench-Datenbank.So ist dort leicht nachzulesen, dass Google und sein Hardware-Partner Samsung wirklich nur minimal nachbessert. So steigt die maximale Taktrate beim Tensor G2 für die drei High-End-Kerne auf ARM Cortex-A76-Basis um nur 100 Megahertz auf jetzt 2,35 Gigahertz. Der Ultra-Kern auf ARM Cortex-X1-Basis erreicht künftig maximal 2,85 Gigahertz, läuft also nur 50 Megahertz schneller als im Vorgängerchip.In Verbindung mit den leicht gesteigerten Taktraten und dem Wechsel auf einen verbesserten Fertigungsprozess soll der neue Chip letztlich rund 10 Prozent höhere Benchmark-Werte in Geekbench liefern. Vor allem der Umstieg auf die Fertigung im 4-Nanometer-Maßstab bei Samsung dürfte für die leichte Performance-Verbesserung verantwortlich sein.Für die potenziellen Käufer des Google Pixel 7 und Google Pixel 7 Pro bedeutet dies, dass sie keinen deutlichen Leistungszuwachs erwarten können, zumindest mit Blick auf die CPU. Denkbar wäre, dass Samsung und Google vor allem in die Grafikleistung investiert haben und bezüglich KI-Performance Verbesserungen vornehmen.