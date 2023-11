Energiekosten senken: Mit diesen Tipps spart ihr bei Strom und Gas

Strom, Gas und Öl: Wo kann man den Ver­brauch im Alltag und damit auch die Kos­ten sen­ken? Im ei­ge­nen Haus­halt gibt es vie­le Mög­lich­kei­ten, um Ener­gie ein­zu­spa­ren und da­mit die Rech­nung zu ver­klei­nern. Wir ge­ben ei­nen Über­blick der Fak­ten und ein­fa­che Spar-Tipps.

Gas: Viel entfällt auf Warmwasser und Heizen

Heizen: Nicht einfach immer auf 5

Neue Armaturen, Geschirrspüler besser

Strom: Versteckte Verbraucher

Stromfresser Stromverbrauch pro Jahr Alte Heizungspumpen 500 kWh Elektrischer Herd 445 kWh Gefrierschrank 415 kWh Kühlschrank 330 kWh Beleuchtung 330 kWh Wäschetrockner 325 kWh Geschirrspüler 245 kWh Waschmaschine 200 kWh Fernseher 190 kWh WLAN-Router 135 kWh

Die größten Energiefallen

Sparen von Geschirrspüler bis PC