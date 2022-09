Offizieller Termin steht: AMD kündigt Radeon RX 7000-Launch an

AMD nutzt die Gunst der Stunde, um abseits der Nvidia-Show den Launch der neuen RDNA-3-Grafikkarten anzukündigen. Bis zum 3. November wird der Chiphersteller sein Schweigen brechen und offizielle Informationen zur neuen Radeon RX 7000-Serie preisgeben.

Steigerung der Effizienz

Noch bevor Nvidia mit der Präsentation neuer GeForce RTX 4090- und RTX 4080-GPUs begonnen hat, ging AMD in die Offensive, um seinen nächsten wichtigen Termin zu bewerben. Radeon-Chef Scott Herkelman selbst sprach das "Save the Date" via Twitter aus, womit sich AMD-Fans jetzt den 3. November rot im Kalender anstreichen können. Ob Herkelman mit dem Hinweis "Launch" eine Keynote oder gar den Marktstart der neuen Grafikkarten bezeichnet, ist bisher unklar.Auch in der Gerüchteküche ist es zuletzt still geworden rund um die möglichen Radeon RX 7000-Grafikkarten, hatte sich das Unternehmen doch zuletzt vorrangig auf seine neuen Ryzen-Prozessoren mit Zen-4-Architektur konzentriert. Nur am Rande ging AMD auf die "Leistung" seiner neuen RDNA-3-GPUs im Zusammenspiel mit dem Ryzen 9 7950X-Chip ein. Außerdem scheint man einen weiteren Sprung im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) hinlegen zu wollen, um Nvidia entsprechend Paroli zu bieten.Im Vorfeld hatte AMD bereits prognostiziert, dass man auf dem besten Weg sei, mit RDNA 3 eine um bis zu 50 Prozent gesteigerte Effizienz (Leistung pro Watt) im Vergleich zur aktuellen RDNA-3-Generation zu erzielen. Das laut Experten fortschrittliche Design des Multi-Chip-Modules samt Grafik- und Speicherchips dürfte dabei eine ebenso große Rolle spielen wie der 5-nm-Herstellungsprozess und die nächste Generation des Infinity-Cache. "Weitere Details folgen in Kürze!", so Herkelman.