Krimi um den GTA-6-Leak geht weiter: Jetzt schaltet sich das FBI ein

Am Wochenende gab es ein gigantisches Leak zu GTA 6 , dass wohl als eines der größten Datenlecks der Spielebranche in die Geschichte eingehen wird. Wenige Tage später spitzt sich der Krimi rund um Hacker, das FBI und viele weitere Technologiekonzerne immer weiter zu.

GTA 6-Leak nur der Anfang einer großen Jagd auf die Hacker

GTA 6 Leak: Video Schnellrestaurant

GTA 6 Leak: Video Nachtclub

Die Hinterleute

Kurz die Zusammenfassung: Am Sonntag war mehr als eine Stunde Videomaterial aus der noch streng geheimen GTA-6-Entwicklung öffentlich geworden - die Echtheit ist mittlerweile bestätigt . Ein anonymer Nutzer hatte die Inhalte im GTA Forum veröffentlicht. Sein Angriffsweg nach eigener Schilderung: Er hatte sich Zugriff zu einem internen Slack-Channel verschafft. Diese Methode habe er auch beim jüngsten Uber-Leak eingesetzt.Waren diese Behauptungen zunächst natürlich schwer zu verifizieren, bringt jetzt Uber selbst die beiden Ereignisse in einem offiziellen Statement in Zusammenhang - und liefert mehr Hintergründe zu den potenziellen Hinterleuten der Attacke. So hatten die Angreifer im Falle von Uber über das kompromittierte Konto eines externen Dienstleisters Zugriff auf die internen Systeme erlangt. Danach wurden weitere Konten übernommen, was letztendlich Zugriff auf Tools wie G-Suite und Slack ermöglichte.Uber will bei seiner Untersuchung starke Indizien dafür gefunden haben, dass eine Hackergruppe namens Lapsus$ hinter dem Angriff steckt. Diese sei vor allem im letzten Jahr sehr aktiv und habe allein im Jahr 2022 ähnliche Angriffs-Techniken auch schon erfolgreich bei Unternehmen wie Microsoft, Cisco, Samsung und Nvidia eingesetzt.Danach folgt dann die Verbindung zu dem GTA-Leak: "Am Wochenende wurde außerdem berichtet, dass derselbe Akteur bei dem Videospielhersteller Rockstar Games eingebrochen ist", so das Unternehmen in dem Statement . "Wir stehen in dieser Angelegenheit in enger Abstimmung mit dem FBI und dem US-Justizministerium und werden deren Bemühungen weiterhin unterstützen."