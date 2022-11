Take-Two-Chef: Leak hat keinen Einfluss auf Grand Theft Auto 6

Mitte September gab es den spektakulärsten Leak der Gaming-Geschichte. Denn ein Hacker veröffentlichte mehr als 90 Gameplay-Videos aus einem frühen Build von Grand Theft Auto 6 . Der Leak sorgte für Aufsehen, Take-Two CEO Zelnick denkt aber nicht, dass er Folgen hat.

GTA 6 Leak: Video Schnellrestaurant

"Bedauerlich, aber ohne Folgen"

Monate- und jahrelang fragten sich die Fans, wann denn endlich GTA 6 vorgestellt wird. Die Arbeit daran war zwar auch schon bestätigt, aber natürlich wollte jeder wissen, wie das Game aussieht und wo es spielt. Das wird wohl auch noch über die Enthüllung eines ersten Trailers passieren, doch das Überraschungsmoment hat Rockstar Games dabei nicht mehr auf seiner Seite.Denn natürlich wurde diese Überraschung durch die Leaks von September 2022 verdorben. Seither steht fest, dass Grand Theft Auto 6 wieder nach Vice City, also Miami, führen wird. Denn die Leaks haben zahlreiche Details zum Spiel bestätigt, darunter auch die erste Frau als eine der spielbaren Hauptfiguren.Bereits damals teilten Entwickler Rockstar Games und Publisher Take-Two mit, dass man keinen negativen Langzeiteffekt befürchtet. Das hat nun auch der Take-Two-CEO bei einer Telefonkonferenz mit Anlegern mitgeteilt (via VGC ): "Was den Leak betrifft, so war dies ein sehr bedauerlicher Vorfall, und wir nehmen solche Vorfälle in der Tat sehr ernst."Gleichzeitig meinte Strauss Zelnick aber auch, dass das langfristig ohne Schaden bleiben wird: "Es gibt keine Beweise dafür, dass materielle Werte entwendet wurden, was eine gute Sache ist und sicherlich wird der Leak keinen Einfluss auf die Entwicklung oder Ähnliches haben", so der CEO. "Aber es ist furchtbar enttäuschend und veranlasst uns, in Bezug auf die Cybersicherheit noch wachsamer zu sein."In dem Fall hat es kurz nach dem Auftauchen der Leak-Videos auch eine Verhaftung gegeben, der Hack wird einem 17-jährigen Briten vorgeworfen - ein Urteil liegt hierzu aber noch nicht vor.