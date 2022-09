Diverse Windows-Fehler: Microsoft verpatzt Zeitumstellung in Chile

Microsoft warnt jetzt vor unvorhergesehenen Problemen in allen Windows-Versionen aufgrund eines Fehlers bei der Umstellung auf Sommerzeit. Das betrifft zwar nur Nutzer in Chile, ist aber ein peinliches Versäumnis von Microsoft.

Mögliche Probleme durch die neue Sommerzeit in Chile Ab Samstag, den 10. September 2022, 12:00 Uhr, wird die offizielle Zeit in Chile um 60 Minuten vorgestellt, entsprechend der offiziellen Ankündigung der chilenischen Regierung vom 9. August 2022 über die Umstellung der Zeitzone auf Sommerzeit (DST). Damit verschiebt sich die Sommerzeitumstellung, die bisher am 4. September stattfand, auf den 10. September.



Symptome, wenn die Übergangslösung nicht auf Geräten zwischen dem 4. September 2022 und dem 11. September 2022 verwendet wird:



Die in Windows und Anwendungen angezeigte Zeit ist nicht korrekt.

Apps und Cloud-Dienste, die Datum und Uhrzeit für wesentliche Funktionen verwenden, wie Microsoft Teams und Microsoft Outlook, Benachrichtigungen und die Planung von Meetings, weichen möglicherweise um 60 Minuten ab.

Automatisierungen, die Datum und Uhrzeit verwenden, wie z. B. geplante Aufgaben, werden möglicherweise nicht zur erwarteten Zeit ausgeführt.

Zeitstempel auf Transaktionen, Dateien und Protokollen weichen um 60 Minuten ab.

Bei Vorgängen, die auf zeitabhängigen Protokollen wie Kerberos beruhen, kann es zu Authentifizierungsfehlern kommen, wenn versucht wird, sich anzumelden oder auf Ressourcen zuzugreifen.

Windows-Geräte und -Anwendungen außerhalb Chiles können ebenfalls betroffen sein, wenn sie eine Verbindung zu Servern oder Geräten in Chile herstellen oder wenn sie von einem anderen Standort oder einer anderen Zeitzone aus Besprechungen in Chile planen oder an ihnen teilnehmen. Windows-Geräte außerhalb Chiles sollten den Workaround nicht verwenden, da sich dadurch die lokale Zeit auf dem Gerät ändern würde.

Umgehung: Sie können dieses Problem auf Geräten in Chile entschärfen, indem Sie am 4. September 2022 einen der folgenden Schritte durchführen und am 11. September 2022 rückgängig machen:



Wählen Sie die Windows-Logo-Taste, geben Sie "Datum und Uhrzeit" ein und wählen Sie Datum- und Uhrzeiteinstellungen. Schalten Sie auf der Seite mit den Datums- und Zeiteinstellungen die Option Sommerzeit automatisch anpassen auf Aus.

Gehen Sie zu Systemsteuerung > Uhr und Region > Datum und Uhrzeit > Zeitzone ändern und deaktivieren Sie die Option "Uhr automatisch an die Sommerzeit anpassen".

Um dieses Problem in der Zeitzone Santiago nach dem 11. September 2022 um 12:00 Uhr und in der Zeitzone der Osterinseln nach dem 10. September 2022 um 22:00 Uhr zu beheben, führen Sie die folgenden Schritte aus, um die automatische Sommerzeitanpassung wieder zu aktivieren und eine genaue Zeitumstellung bei zukünftigen Sommerzeitumstellungen sicherzustellen. Führen Sie dazu einen der folgenden Schritte aus:



Wählen Sie die Windows-Logo-Taste, geben Sie "Datum und Uhrzeit" ein, und wählen Sie "Datum- und Uhrzeiteinstellungen". Schalten Sie auf der Seite mit den Datums- und Zeiteinstellungen die Option Sommerzeit automatisch anpassen auf Ein.

Gehen Sie zu Systemsteuerung > Uhr und Region > Datum und Uhrzeit > Zeitzone ändern und aktivieren Sie die Option "Uhr automatisch an die Sommerzeit anpassen". Ab Samstag, den 10. September 2022, 12:00 Uhr, wird die offizielle Zeit in Chile um 60 Minuten vorgestellt, entsprechend der offiziellen Ankündigung der chilenischen Regierung vom 9. August 2022 über die Umstellung der Zeitzone auf Sommerzeit (DST). Damit verschiebt sich die Sommerzeitumstellung, die bisher am 4. September stattfand, auf den 10. September.Symptome, wenn die Übergangslösung nicht auf Geräten zwischen dem 4. September 2022 und dem 11. September 2022 verwendet wird:Sie können dieses Problem auf Geräten in Chile entschärfen, indem Sie am 4. September 2022 einen der folgenden Schritte durchführen und am 11. September 2022 rückgängig machen:Um dieses Problem in der Zeitzone Santiago nach dem 11. September 2022 um 12:00 Uhr und in der Zeitzone der Osterinseln nach dem 10. September 2022 um 22:00 Uhr zu beheben, führen Sie die folgenden Schritte aus, um die automatische Sommerzeitanpassung wieder zu aktivieren und eine genaue Zeitumstellung bei zukünftigen Sommerzeitumstellungen sicherzustellen. Führen Sie dazu einen der folgenden Schritte aus:

Automatisches Update wird folgen

Alle Fragen umfassend beantwortet

Windows-Nutzer in Chile müssen jetzt vermutlich Kommunikationsprobleme in Redmond ausbaden. Nachdem die chilenische Regierung im August kurzfristig festgelegt hatte, dass man die Umstellung auf die Sommerzeit nicht, wie zunächst geplant, am 4., sondern erst am 10. September durchführen wird, gibt es jetzt umfangreiche Fehler in allen Windows-Versionen.Das betrifft alle Client- und Server-Versionen von Windows 7 bis Windows 11 - denn Microsoft kann die Zeitanpassung, wie es den Anschein hat, nicht kurzfristig abändern, und das verursacht ein wenig Chaos. Das Windows-Team entschuldigt sich jetzt für die entstandenen Schwierigkeiten und hat eine Warnmeldung herausgegeben. Im Windows Release Health-Dashboard heißt es dazu:Die in der offiziellen Dokumentation erwähnte Übergangslösung gilt nur für Kunden, die in Chile leben. Microsoft sagt, dass Benutzer aus anderen Ländern ihre Sommerzeit-Einstellungen nicht ändern sollten. Zudem sollte nur einer der genannten Lösungsvorschläge genutzt werden. Das Unternehmen plant die Veröffentlichung eines Updates zur Unterstützung der neuen Sommerzeit-Einstellungen, benötigt aber mehr Zeit für die Entwicklung, Prüfung und Bereitstellung eines solchen Updates.