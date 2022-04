Samsung bietet bald Ersatzteile und Reparatur-Anleitungen für alle an

Smartphone-Nutzer können bei Samsung bald auch selbst Ersatzteile und Reparatur-Anleitungen bekommen. In der andauernden Debatte um gesetzliche Regelungen für ein Recht auf Reparatur geht der südkoreanische Konzern damit von sich aus voran.

Kooperation mit iFixIt

Die großen Markenhersteller beschränken sich bisher meist darauf, Vertrags-Werkstätten mit allen relevanten Informationen, Ersatzteilen und Spezialwerkzeugen zu versorgen. Teils bekommen inzwischen aber auch unabhängige Anbieter zumindest grundlegende Teile wie Displays geliefert. Für Privatkunden bestand hingegen kaum eine offizielle Option, entsprechende Bestellungen zu tätigen.Wie Samsung nun mitteilte , wird es ab dem Sommer für jedermann möglich sein, Ersatzteile und Werkzeuge zu bestellen, mit denen Smartphones wie die Galaxy S20- und S21-Modelle repariert werden können. Auch das Galaxy Tab S7+ wird entsprechend bedient. Das Programm soll anschließend schrittweise auch auf andere Modelle ausgeweitet werden.Dass dies nicht in einem Rutsch erfolgt, liegt vor allem daran, dass auch die notwendigen Anleitungen erstellt werden müssen. Denn während Fachwerkstätten viel Erfahrung damit haben, wie man moderne Smartphones auseinanderbaut, ohne intakte Teile zu beschädigen, ist dieses Wissen bei den meisten Privatnutzern schlicht nicht vorhanden. Samsung arbeitet daher mit den renommierten Experten von iFixIt zusammen, um Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu entwickeln.Wie Samsung mitteilte, wolle man mit dem Programm die Kreislaufwirtschaft stärken und den Berg des anfallenden Elektroschrotts minimieren. Ganz freiwillig erfolgte die Öffnung aber letztlich nicht. Das Unternehmen wäre früher oder später ohnehin gezwungen gewesen, ein entsprechendes Angebot auf die Beine zu stellen, da diverse Staaten an Gesetzgebungen arbeiten, die dies vorschreiben. So aber kann man zumindest noch einige Marketing-Effekte mitnehmen.