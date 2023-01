Kuh-Kacke-Antrieb: New Holland baut neuen nachhaltigen Traktor

Der britische Landmaschinen-Hersteller New Holland arbeitet an revolutionären Trecker-Antriebsformen. Nach einem vollautonomen Elektro-Trecker-Prototyp folgt jetzt die Erprobung eines 270-PS-starken Traktors, der mit Kuhdung betrieben wird.

New Holland Traktor mit Flüssig-Methan-Antrieb

Dekarbonisierung und Kreislaufwirtschaft

Beide Antriebskonzepte wurden dabei schon Ende vergangenen Jahres bei einer Spezial-Messe in den USA vorgeführt.Das britische Unternehmen hat demnach mit dem "New Holland T7 Methan Power LNG" einen bahnbrechenden Traktor entwickelt, der für die Landwirtschaftsbranche eine wichtige Rolle spielen könnte. Der mit Kuhdung betriebene Traktor soll laut Medienberichten vom Freitag die gleiche Leistung erbringen wie seine von Dieselmotoren angetriebenen Gegenstücke. Der Vorteil liegt aber auf der Hand: Der Landwirt muss keinen Diesel kaufen, sondern nutzt Rohstoffe - in diesem Fall Kuhkacke - die er selbst auf seinem Hof produziert.Der Kuhdung wird vor Ort zu Flüssigmethan umgewandelt und ist dann bereit zur Betankung."Der mit flüssigem Methan betriebene Traktor T7 ist eine echte Weltneuheit und ein weiterer Schritt zur Dekarbonisierung der globalen Agrarindustrie und zur Verwirklichung einer Kreislaufwirtschaft", sagte Chris Mann, Mitbegründer von Bennamann, einem Unternehmen, das sich mit Methan-Energieprodukten beschäftigt.Bennamann betreibt in der südenglischen Grafschaft Cornwall einen Testbetrieb für energieunabhängige und nachhaltige Landwirtschaft. Nach Angaben des Unternehmens wird dazu unter anderem Methan aus Kuhmist einfach zur Herstellung von Kraftstoff verwendet, was ein kreislauforientiertes Wirtschaftsmodell ermöglicht. Der neue Traktor ist eine Weiterentwicklung. Er besitzt eine viermal größere Kraftstoffkapazität als der T6 Methan Power CNG. Während des Testlaufs mit dem Bauernhof in Cornwall konnten die Kohlendioxidemissionen in nur einem Jahr von 2.500 Tonnen auf 500 Tonnen reduziert werden.In einem Biomethan-Lager auf dem Hof wurden die Abfallprodukte einer Herde von 100 Kühen in einen Kraftstoff umgewandelt, der als flüchtiges Methan bekannt ist. Der Versuch läuft noch weiter. Wann New Holland für ein solches Modell Bestellungen aufnehmen wird, ist noch nicht bekannt.