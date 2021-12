Microsoft bietet Surface-Reparatur-Tools jetzt über iFixIt zum Kauf an

Auch bei Microsoft-Produkten aus der Surface-Serie genügen die Standard-Tools aus dem normalen Werkzeugkasten nicht aus, um Reparaturen durchzuführen. Das Unternehmen bietet die nötigen Dinge nun aber in Zusammenarbeit mit iFixit zum Kauf an.

Der Surface Display Bonding Frame wird für den Austausch des Displays am Surface Pro 7+, Surface Pro 8 und Surface Pro X benötigt. Mit dem Rahmen ist es möglich, das Panel korrekt in den Rahmen zu drücken, ohne dass es am Ende schief in diesem sitzt. Zum Lieferumfang gehört auch der neue Kleber, mit dem die ganze Sache befestigt wird.

Beim Surface Display Debonding Tool handelt es sich im Grunde nur um mehrere Kunststoff-Plättchen, mit denen es deutlich leichter wird, ein Display langsam und auf allen Seiten gleichzeitig aus dem Rahmen zu holen. Offiziell ist das Angebot für die Geräte Surface Pro 7, Pro 8 und Pro X bestimmt, aber auch bei allen anderen Modellen dürften die Plättchen hilfreich sein.

Als drittes Werkzeug wird das Surface Battery Cover angeboten. Dieses wird für Reparaturen an den Modellen Microsoft Surface Laptop 3 (13.5 Zoll, 15 Zoll), Surface Laptop 4 (13.5 Zoll, 15 Zoll), Surface Laptop Go, Surface Laptop SE und Surface Laptop Studio benötigt. Es wird bei Arbeiten am Akku über die Hauptplatine gelegt, um sensible Teile der Elektronik vor ungewollten Kontakten zu schützen.

Mit den drei Spezialwerkzeugen, die jetzt auf der Plattform der australischen Reparatur-Spezialisten zu beziehen sind, gehören hier allerdings im Gegensatz zur Konkurrenz keine speziellen Schraubendreher, um überhaupt ins Innere der Geräte vordringen zu können. Vielmehr geht es um Helferlein, die zwar speziell für Surface-Reparaturen entwickelt wurden, notfalls aber wahrscheinlich auch von kreativen Bastlern durch Alternativen ersetzt werden können:Microsoft selbst hat die Tools bisher an seine geprüften Werkstätten abgegeben. Auch bei iFixIt sind die Werkzeuge allerdings nicht einfach so zu bekommen. Vertrieben werden sie hier nicht an Privatleute, sondern an unabhängige Werkstätten, die sich gesondert als iFixit Pro bei der Plattform angemeldet haben.Die Reparatur-Experten bei iFixIt, die sich ohnehin für einen freien Zugang zu den benötigten Spezialwerkzeugen einsetzen, werten dies trotzdem als Schritt in die richtige Richtung, da eben nicht nur zertifizierte Nutzer an die Produkte herankommen. Außerdem soll Microsoft vorab in den Gesprächen auch schon angekündigt haben, dass die Tools im laufe des kommenden Jahres wohl auch komplett frei in den Handel kommen sollen.