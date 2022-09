Vorsicht vor Edge 105: Browser startet nach Aktualisierung nicht mehr

Microsoft Edge hat kurz nach Google Chrome nun auch die neue Version 105 freigegeben. Wer das Update noch nicht bezogen hat, sollte aber besser noch warten - viele Nutzer beschweren sich, dass sie nach der Aktualisierung den Browser nicht mehr starten können.

Update-Inhalte: Sicherheitslücken und Verbesserungen

Sicherheitsrelevante Änderungen

Übergangslösung - Lösung Registrierungseditor starten

Nach Registry-Einträgen mit MetricsReportingEnabled suchen

Alle betreffenden Einträge aus der Registry löschen

Release-Notes Funktions-Updates Verbesserungen im erweiterten Sicherheitsmodus. Der erweiterte Sicherheitsmodus unterstützt jetzt WebAssembly für x64 Windows. Weitere plattformübergreifende Unterstützung ist in Zukunft zu erwarten.

Verbesserung der Cloud Site List Management-Erfahrung für den IE-Modus.

Sie können eine der letzten 3 veröffentlichten Versionen Ihrer Site-Liste im Microsoft 365 Admin Center wiederherstellen.

Sie können Lücken in Ihrer Unternehmens-Site-Liste identifizieren, indem Sie die Berichterstattung von Site-Feedback mit den Richtlinien InternetExplorerIntegrationCloudUserSitesReporting und InternetExplorerIntegrationCloudNeutralSitesReporting konfigurieren. Sie können lokale Site-Listen-URLs von Benutzern und möglicherweise falsch konfigurierte neutrale Site-URLs in der Microsoft Edge-Site-Listen-Erfahrung im Microsoft 365 Admin Center anzeigen.

Sie können die Freigabe von Sitzungscookies zwischen Microsoft Edge und Internet Explorer für den IE-Modus in Ihrer Site-Liste im Microsoft 365 Admin Center konfigurieren.

Verbesserungen der Cloud Site List Management-Erfahrung für den IE-Modus jetzt in GCC verfügbar. GCC-Kunden können jetzt die vollständige Microsoft Edge-Site-List-Erfahrung im Microsoft 365 Admin Center nutzen.

Für dieses Problem gibt es allerdings auch schon eine temporäre Lösung. Hintergrund ist wie es den Anschein hat eine nach dem Update veraltete Richtlinie. Wenn man diese löscht, startet der Browser auch wieder ganz normal.Wie man das verhältnismäßig leicht bewerkstelligt, haben wir als Übergangslösung von Deskmodder übernommen und am Ende dieses Beitrags mit angefügt. Wer sich allerdings nicht an das Löschen herantraut, sollte auf eine Lösung von Microsoft warten.Das Update auf Version 105 bringt ansonsten eine Reihe wichtiger Fehlerbehebungen und Sicherheitsverbesserungen. Die Updates für Chrome und Edge sind bereits im WinFuture Download-Bereich verfügbar. Wir haben die Release-Notes für euch übersetzt und am Ende des Beitrags angefügt. Das Update für Edge adressiert eine Reihe Schwachstellen, die im Chromium-Unterbau des Browsers existierten.Bei Microsoft findet man bisher nur wenige Details zu der Edge-Schwachstelle. Da heißt es:"Microsoft hat den neuesten Microsoft Edge Stable Channel (Version 105.0.1343.25) veröffentlicht. Weitere Informationen finden Sie im Leitfaden für Sicherheitsupdates. Dieses Update enthält das folgende Microsoft Edge-spezifischen Update: CVE-2022-38012". In dem zitierten Leitfaden für Sicherheitsupdates findet man aktuell allerdings nur die Liste der CVE-Einträge zu der behobenen Sicherheitslücke. Bei Microsoft kann man diese Übersicht einsehen und die CVE-Artikel in der Edge-Update-Historie nachverfolgen.Details wurden bisher dazu noch nicht veröffentlicht, da zunächst die Absicherung der Schwachstellen im Vordergrund steht.