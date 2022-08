Tomb Raider bekommt im Kino eine neue Lara Croft-Darstellerin

Tomb-Raider-Heldin Lara Croft ist nicht nur als Videospielfigur populär, sie hat auch regelmäßig Auftritte im Kino. Bisher hat es drei Umsetzungen gegeben: Zwei Mal mit Angelina Jolie in der Hauptrolle, zuletzt wurde sie von Alicia Vikander dargestellt. Demnächst kommt wohl eine dritte dazu.

Bieterkrieg um Tomb Raider

In den letzten Videospielen feierte Lara Croft eine erfolgreiche Verjüngung, die neuesten Games erzählen von den Anfängen der actionreichen Archäologin. Im Kino versuchte sich das mittlerweile von Amazon gekaufte Studio MGM an einem ähnlichen Neustart.Der Film von 2018 war zwar dank eines guten internationalen Einspielergebnisses kein Flop, denn die neue Fassung spielte 273 Millionen Dollar ein - bei Produktionskosten von geschätzten maximal 106 Millionen Dollar. In den USA hat Tomb Raider (2018) aber gerade einmal 58 Millionen Dollar in die Kassen gespült, interessierte also verhältnismäßig wenige Menschen.Das ist wohl auch der Grund, warum sich MGM mit einer Fortsetzung Zeit gelassen hat, zu viel Zeit offenbar. Denn man hatte bis Mai Zeit, eine Fortsetzung in Auftrag zu geben. Das ist nicht passiert und das bedeutet, dass die Rechte ausgelaufen sind und laut einem Bericht von TheWrap ist um die Filmrechte nun ein Bieterkrieg entstanden.So sind gleich mehrere Hollywood-Studios daran interessiert und man will sich die Rechte offenbar auch einiges kosten lassen. Für die letzte Lara-Croft-Darstellerin Alicia Vikander ist das vermutlich keine gute Nachricht. Denn ein Verkauf der Filmlizenz an ein neues Studio beinhaltet keine Verpflichtung, Besetzung oder sonstige Crew zu übernehmen. Es ist zwar nicht ausgeschlossen, dass ein neues Studio Vikander dennoch erneut ins Boot holt, wahrscheinlich ist das allerdings nicht.Denn auch wenn der Film von 2018 unter dem Strich finanziell durchaus erfolgreich war, in der Kritik kam er nicht besonders gut weg. Man kann deshalb davon ausgehen, dass die neuen Rechtebesitzer komplett neu starten werden.