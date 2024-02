Alt trifft neu: Tomb Raider-Entwickler zeigen erstmals "Unified Lara"

Lara Croft alias Tomb Raider ist eine der bekanntesten Spielfiguren aller Zeiten. 2013 feierte die Reihe einen Reboot, der eine jüngere und zeitgemäßere Version der Heldin bot. Diese gefiel allerdings nicht jedem und demnächst könnte es einen halben Schritt zurückgeben.

Crystal Dynamics

Prequel plus Original ist gleich "Unified Lara"

Zusammenfassung Lara Croft als Spielfigur seit 1996 bekannt

Reboot 2013 zeigt jüngere, moderne Heldin

Fans vermissen klassisches Aussehen Laras

Neues Spielbild zeigt "Unified Lara"

Crystal Dynamics plant Vereinigung der Zeitlinien

Lara mit Merkmalen aus Original und Prequels

Rückkehr zu zwei Pistolen und klassischem Outfit

Die Abenteuer der jungen Lara Croft waren spielerisch über alle Zweifel erhaben, denn Tomb Raider (2013), Rise of the Tomb Raider (2016) und Shadow of the Tomb Raider (2018) waren ausgezeichnete Games, die der zuvor kriselnden Reihe viel frischen Wind einhauchen konnten. Eine Klage gab es aber dennoch: Die neue Lara sah nicht ansatzweise aus wie jene Version, die ab dem Debüt von 1996 und in den Jahren danach zum popkulturellen Phänomen wurde.Das betraf nicht nur (aber auch) die einst so prägnante Oberweite der Action-Archäologin, sondern vor allem auch ihr Gesicht und die gesamte Aufmachung. Doch offenbar wird es im nächsten Spiel der Reihe zumindest ein Stück weit zurück zu den Wurzeln gehen. Denn Entwickler Crystal Dynamics hat ein neues Bild veröffentlicht, das zeigt, wie Lara Croft im nächsten Abenteuer aussehen wird, nämlich als Mischung der Original-Spiele und der auch als "Survivor Series" bekannten Prequel-Trilogie (via PC Gamer ).Bereits 2021 hatte Tomb-Raider-Chef Will Kerslake angekündigt, dass sich Crystal Dynamics "eine Zukunft für Tomb Raider vorstellt, die nach den etablierten Abenteuern" der ursprünglichen Core Design-Games und der eigenen Prequel-Trilogie spielt. "Wir arbeiten daran, diese Zeitlinien zu vereinen", sagte Kerslake damals.Die neue Heldin wird als "Unified Lara" bezeichnet, da sie Merkmale beider Generationen aufweist. Das betrifft die Gesichtszüge, ihr Antlitz kann als erwachsene Version der Prequel-Trilogie bezeichnet werden, das eben die Brücke zur in jeder Hinsicht älteren Lara schlägt. Der zuletzt so typische Bogen rückt ebenfalls in den Hintergrund, stattdessen hält Lara nun wieder zwei Pistolen in den Händen. Auch das türkisfarbene Top und die braunen Short feiern ein Comeback.Wie genau es jetzt weitergeht und wann ein neuer Teil offiziell angekündigt wird, ist bisher nicht bekannt - aber eine Bekanntgabe scheint bevorzustehen, schließlich liegt die Veröffentlichung von Shadow of the Tomb Raider rund fünfeinhalb Jahre zurück.