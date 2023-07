The Sphere Las Vegas: 4D-LED-Super-Leinwand beeindruckt beim Test

In Las Vegas ist zum Fest des 4. Juli erstmals die neue Sphere LED-Riesenkugel mit einer kurzen Show getestet worden. "The Sphere" ist ein 4D-Kino, das virtuelle Realität ohne eine Brille für Entertainment-Zwecke anbietet.

Die eigentliche Premiere des neuen, einzigartigen Riesen-LED-Bildschirms sollte eigentlich mit dem Auftritt von U2 im September dieses Jahres gefeiert werden.Relativ überraschend hat The Sphere dann aber jetzt schon gezeigt, welche überragenden Effekte die LED-Kugel bietet. Die Skyline von Las Vegas soll dabei mit dem riesigen 4D-Display in Kugelform eine neue Attraktion erhalten.Entwickelt und gebaut wurde die Kugel von der Madison Square Garden Corp. und Sphere Entertainment. The Sphere bietet 17.600 Sitzplätze in der Nähe des The Venetian Resort. Die Kugel selbst ist 157 Meter breit und 112 Meter hoch und hat innen einen 16K-LED-Bildschirm. Die Kugel ist mit einer Fläche von rund 54.000 Quadratmetern das größte Bauwerk ihrer Art und bietet aktuell die größte LED-Leinwand.Die Kuppel ist von außen ein echter Hingucker, wenn die Animationen starten. Das beweisen jetzt die ersten Bilder und Videos von dem Test, die unter anderem bei Twitter aufgetaucht sind. Die Hauptattraktion ist allerdings das Eintauchen in das Live-Entertainment durch die internen Bildschirme - sie soll Konzerte und Kinoerlebnisse zu einem ganz neuartigen Erlebnis machen. Man ist dabei mitten im Geschehen.Wie James Dolan und David Dibble von der Madison Square Garden Corporation dem Rolling Stone-Magazin erklärten, bietet The Sphere "ein VR-Erlebnis ohne die verdammte Brille".Ermöglicht wird das durch spezielle Kameras, um Aufnahmen zu produzieren, die das Publikum quasi einhüllen und umgeben. Um das Erlebnis abzurunden, gibt es ein Audiosystem mit 164.000 Lautsprechern, das bestimmte Klänge isolieren oder auf Teile des Publikums beschränken kann. So kann ein Teil des Publikums zum Beispiel nur spanischsprachige Dialoge hören, während andere Englisch hören. Die Sitzplätze von The Sphere wurden mit verschiedenen Effekten, wie Haptik, Kälte, Wärme, Wind und Düften ausgestattet. Damit werden die Eindrücke der Bilder dann verstärkt.Insgesamt soll der Bau rund 2,3 Milliarden Dollar verschlungen haben. Durch die Coronapandemie hatten sich die Arbeiten immer wieder verzögert und waren dann teurer geworden als zunächst erwartet. Die offizielle Einweihung für The Sphere findet am 29. September statt. Die ersten U2-Shows sind bereits ausverkauft, für neue Termine im Oktober gibt es noch einige, wenige Tickets.Die Tickets für die Shows von U2 sollen übrigens zwischen 500 und 1500 Dollar kosten. Die erste Sphere Show "Postcard from Earth" startet dann zu Preisen zwischen 49 und 199 Dollar.Wie findet ihr diese Idee der Riesen-LED-Kino-Kugel? Würdet ihr so viel Geld für ein Musikkonzert ausgeben? Diskutiert mit uns in den Kommentaren!