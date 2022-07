GPS-Störung & mehr: Heftiger Doppel-Sonnensturm trifft heute die Erde

Aktuell schicken sich gleich zwei besonders heftige Sonnenstürme an, direkt über die Erde zu wehen. Beobachter warnen, dass es bei dem erwarteten Bombardement von geladenen Teilchen auch zu Störungen von Funk und GPS kommen kann.

Zwei Stürme über wenige Stunden verteilt

Durchaus zerstörerisch

NASA

Das wichtigste zuerst: Wie immer gilt, dass auch ein heftiger Sonnensturm nicht zur Gefahr für Leib und Leben wird. Allerdings kann eine besonders aktive Sonne Technik auf der Erde und im Orbit empfindlich stören. Genau ein solches Szenario wird auch für heute erwartet, wenn die Ausläufer besonders heftiger Ausbrüche auf die Atmosphäre unseres Planeten treffen.Die passende Warnung zu diesem Ereignis kommt von der Expertin Dr. Tamitha Skov, die sich durch ihre präzisen Voraussagen als Space Weather Woman , also in etwa Weltraum-Wetterfrau, einen Namen gemacht hat. Aktuell bewegt sich demnach nicht nur ein, sondern gleich zwei Partikelströme auf die Erde zu. Der erste erreicht am heutigen 19.07. die Erde, der zweite trifft am 20.07. ein. "Das bedeutet, dass wir gleich einen doppelten Schlag verpasst bekommen", so Skov.Die Heftigkeit der Aussprüche sorgt auch dafür, dass sowohl Funk als auch GPS-Technik mit Problemen zu kämpfen haben können. Gerade beim Positions-System sind es dabei vor allem die Morgen- und Abenddämmerung, an denen es Empfangsprobleme geben kann. Wie Skov betont, sollte man sich als GPS-Nutzer natürlich auch von den Polarlichtern auf der Nachtseite der Erde fernhalten.Auch wenn es den Anschein hat, dass Sonnenstürme nicht zu großen Problemen führen: Eine Studie zeigt, dass bei entsprechender Heftigkeit des Ausbruchs klare Schwachstellen in unserer Technik identifizierbar sind. Nur ein Aspekt: Auch unsere Unterseekabel können von solchen Ereignissen schwer gestört werden. Beim Doppelsturm dieser Tage bleibt es aber wohl bei kleinen Störungen und Nordlichtern in südlichen Graden.