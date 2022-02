Richtig gewaltig: Sonneneruption in eindrucksvollem Video festgehalten

Jüngst hatte sich auf der Sonne eine spektakuläre Explosion ereignet. Eine Wissenschaftlerin errechnet aus den verfügbaren Daten ein Video, das die Gewalt des Events veranschaulicht. Die Erde hat Glück, denn der Ausbruch pustet die Strahlung in die andere Richtung.

Die Sonne stahlt zwar immer, hat aber auch mal heftige Ausbrüche

Neu berechnet

Ein Blick in unser WinFuture-Special zu Forschung und Wissenschat zeigt, dass wir in letzter Zeit immer häufiger über die Sonne und die Auswirkungen von Strahlenausbrüchen berichten können - jüngst hatte ein Sonnensturm SpaceX 40 Satelliten gekostet . Im All sind aktuell so viele Augen auf unseren Stern gerichtet, wie nie zuvor. Diese Tatsache macht es jetzt möglich, eine gewaltige Sonneneruption in hohem Detailgrad zu beobachten.Die Eruption hatte sich am 15. Februar ereignet und war von unzähligen Sonden, Satelliten und bodengestützten Anlagen registriert worden. Wie die ESA in ihrem Bericht schreibt, reichten die Auswirkungen dabei "mehrere Millionen Kilometer" ins All hinein und konnten unter anderem von den Missionen Solar Orbiter, SOHO und Parker Solar Probe beobachtet werden. "Sogar Raumsonden, die nicht der Sonnenforschung gewidmet sind, bekamen die Explosion zu spüren", so die ESA.Wie Futurezone berichtet, hat die Forscherin Dr. Erika Palmerio die breite Datenbasis genutzt, um ein spektakuläres Video der Sonneneruption zu errechnen. "Ich habe die (...) Daten mit einem Radialfilter nachbearbeitet, um die Emission des Sonnenrandes hervorzuheben, und ich bin begeistert, wie absolut beeindruckend das aussieht", so Palmerio.Wie die Forscherin betont, handelt es sich bei dem Ausbruch um einen eindrucksvollen Event, wegen der Lage auf der Rückseite der Sonne, relativ zur Erde, war unser Planet aber von möglichen Folgen verschont geblieben. Das mache die beobachtung der Explusion aber noch beeindruckender: "Die Quellregion befand sich von der Erde aus gesehen etwa 40° *hinter* dem Rand, und doch war sie so beeindruckend anzusehen!"