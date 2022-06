Amazon kündigt Prime Day 2022 an: Startschuss fällt am 12. Juli

Amazon gibt den offiziellen Zeitplan für den kommenden Prime Day 2022 bekannt. Demnach werden die Schnäppchen-Tage des Online-Händlers in diesem Jahr am 12. und 13. Juli veranstaltet. Bereits ab dem 21. Juni beginnt Amazon mit dem Verkauf der frühen Prime Day-Angebote.

Neben dem Black Friday und Cyber Monday gehört der Prime Day zu Amazons größten Rabattaktionen, die sich ausschließlich an Prime-Mitglieder richten. Wer die Angebote wahrnehmen möchte, muss somit über ein Premium-Abo des Händlers verfügen oder sich im kostenlosen Testzeitraum befinden. Wie üblich soll das 48-stündige Event am 12. Juli pünktlich um Mitternacht starten und den kompletten 13. Juli einschließen. Neben einer Vielzahl an Technik-Deals rückt dabei nahezu jede Kategorie in den Fokus für einen Rabatt. Zudem will sich Amazon erneut auf die Angebote von kleinen und mittleren Unternehmen konzentrieren.Im Vorfeld des eigentlichen Shopping-Events startet Amazon ab dem 21. Juni mit den frühen Prime Day-Angeboten. Darunter befinden sich vor allem die eigenen Produkte und Services des Online-Händlers. So kann man unter anderem mit einem Preisnachlass für Amazon-Geräte der Echo- und Fire TV-Familien rechnen. Ebenso sollen die Musik-Streaming- und eBook-Dienste Amazon Music Unlimited sowie Kindle Unlimited für einen längeren Zeitraum kostenlos angeboten werden. Letztere stehen allerdings oftmals nur für Neukunden oder Rückkehrer vergünstigt zur Auswahl.Wie der Prime Day selbst funktioniert, muss man wohl kaum noch erklären, denn das Pro­ze­de­re dürfte bereits hinlänglich von Ak­tions­woch­en, wie jenen zum Cyber Monday, Black Weekend und ähnlichen, bekannt sein. Den­noch noch einmal zur Erinnerung, wie das Ganze hier bei uns ablaufen wird: Wie üblich werden wir euch auf WinFuture über alle Technik-Schnäpp­chen informieren und euch auf alle in­te­res­san­ten Angebote des Amazon Prime Day 2022 auf­merk­sam machen.Auf unserer Blitzangebote-Seite erhaltet ihr neben einer kompakten Übersicht der besten Deals auch noch einen direkten Preisvergleich, auf diese Weise kann man schnell sehen, ob etwas ein Schnäppchen ist oder nicht.Praktisch ist angesichts der Angebotsfülle, dass man sich bei uns auch eine Erinnerung für ein­zel­ne Angebote, die erst in der Zukunft starten, set­zen kann, um so kein Angebot zu verpassen. Das funktioniert über das Wecker-Symbol in der rechten oberen Ecke der jeweiligen Box . Wer da­rauf klickt, findet mehrere Möglichkeiten zur Benachrichtigung vor: Man kann sich eine Push-Erinnerung aufs Handy einrichten, eine E-Mail-Be­nach­rich­tigung erhalten oder auch einen Kalendereintrag als ICS-Datei erstellen und he­run­ter­laden, der dann in Outlook, Mac, Sunbird und weiteren importiert werden kann.Bei den Links, die ihr auf WinFuture findet, han­delt es sich um so genannte Affiliate-Links, mit denen ihr uns helfen könnt. Wenn etwas gekauft wird, erhalten wir eine kleine Provision, für den Käufer erhöht sich der Preis dadurch natürlich nicht. Bereits vorab danken wir allen ganz herzlich, die unsere Arbeit auf diese Weise unterstützen und wünschen eine erfolgreiche Schnäppchenjagd im Juli!