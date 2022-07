Benchmark: Windows 11 hat Vorsprung gegenüber Linux verloren

Nachdem Windows 11 vor einigen Monaten die Möglichkeit hatte, Linux im Benchmark-Test zu schlagen, hat das Redmonder Betriebssystem den Vorsprung nun verloren. Einem aktuellen Test zufolge konnten Ubuntu und Clear Linux eine deutlich bessere Performance erzielen.

Clear Linux schneidet am besten ab

Phoronix

Bereits Ende November 2021 hatte die Hardware-Seite Phoronix einige Benchmark-Tests mit Windows 11, Ubuntu sowie Clear Linux durchgeführt. Dabei wurden verschiedene Aufgaben ausgeführt. Neben Browser- und Web-Apps wurden auch die Video-Dekodierung sowie das Visualisieren von Datensätzen getestet.Windows 11 konnte damals in 45 Prozent aller Fälle die besten Ergebnisse erzielen. Der Vorsprung wurde vor allem durch Optimierungen, die Microsoft in sein Betriebssystem eingebaut hat, erreicht. Windows 11 unterstützt Intels big.LITTLE-Architektur und kann damit das Potenzial der Alder Lake-CPUs ausreizen.Nun wurden von Phoronix neue Benchmark-Ergebnisse veröffentlicht. Neben Windows 11 Pro wurden Ubuntu 22.04 LTS, Ubuntu 22.04 LTS mit stabilem Linux 5.18-Kernel und Intels Clear Linux 36580 getestet. Im Test-System kamen der Intel Core i9 12900K-Prozessor, das Asus ROG STRIX Z690-E-Mainboard, 32 Gigabyte DDR5-RAM, eine 500 Gigabyte große NVMe-SSD sowie die Radeon RX 6800 XT-GPU zum Einsatz. Im Schnitt konnte Windows 11 dieses Mal schlechtere Ergebnisse als die Linux-Distributionen erzielen.Ubuntu 22.04 LTS war in den Benchmark-Tests durchschnittlich vier Prozent schneller als Windows 11. Clear Linux hat im Vergleich mit Windows 11 einen Vorsprung von acht Prozent. Während die Linux-Kernel-Versionen aus dem vergangenen Jahr noch keine Performance-Optimierungen für die Alder Lake-Prozessoren integriert hatten, wurden in diesem Jahr einige Kernel-Updates bereitgestellt. Das dürfte der Grund sein, weshalb die Linux-Distributionen den Vorsprung der Redmonder einholen und in den neuen Tests besser abschneiden konnten.