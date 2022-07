Bugfix in Kürze: Update auf iPadOS 15.5 sorgt für Ladeprobleme

Nachdem Apple die Aktualisierung auf iPadOS 15.5 bereitgestellt hat, können einige Nutzer ihre Geräte nicht mehr aufladen. Das iPad Mini 6 soll das Laden in manchen Fällen abbrechen oder gar nicht erst beginnen. Der Hersteller dürfte den Fehler mit dem nächsten Update beheben.

Geräte sollen nicht ausgetauscht werden

Obwohl der Bug nicht bei allen Besitzern eines iPad Mini 6 zum Vorschein kommt, dürfte die aktuelle iPadOS-Version 15.5 einen schwerwiegenden Fehler enthalten. Seit dem Update sollen manche Nutzer ihr Tablet nicht mehr mit normalen Netzteilen aufladen können. Das geht aus zahlreichen Einträgen im Support-Forum des Herstellers hervor. Ein vollständiges Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen soll nur wenige Tage lang helfen. Anschließend sollen die Ladeprobleme erneut auftreten. Da iPadOS 15.5 schon im Mai veröffentlicht wurde, ist ein Downgrade auf iPadOS 15.4.1 nicht mehr möglich.Das Problem soll Apple bereits bekannt sein, sodass davon auszugehen ist, dass der Hersteller derzeit an einer Lösung arbeitet. Laut MacRumors hat der Konzern damit begonnen, autorisierte Serviceanbieter über den Fehler zu unterrichten. Momentan steht kein Bugfix zur Verfügung. Da es sich um kein Hardware-Problem, sondern um einen Software-Fehler handelt, sollen die betroffenen Geräte nicht ausgetauscht werden. Das Unternehmen empfiehlt, zunächst einen Neustart durchzuführen.Ein Neustart soll in einigen Fällen dafür sorgen, dass das Problem vorübergehend nicht auftritt. Dennoch scheint der Bug anschließend zurückzukehren. Apple dürfte den Ladefehler mit der Aktualisierung auf iPadOS 15.6 beseitigen. Nachdem vor kurzem die fünfte Beta-Version veröffentlicht wurde, dürfte der finale Build in den kommenden Wochen erscheinen.