Apple soll an einem 20 Zoll großen Riesen-iPad zum Falten arbeiten

Tablets sind schon lange keine Geräteklasse mehr, mit der man viel Staub aufwirbeln kann. Apple verkauft zwar immer noch solide Stückzahlen, aber so richtige Begeisterung lösen die Geräte eben nicht mehr aus. Das könnte sich aber ändern, denn offenbar plant Apple ein Klapp-iPad

Frühestens 2025

Faltbare Displays sind heutzutage keine Kuriosität mehr, so richtig durchgesetzt haben sich die entsprechenden Smartphones aber auch noch nicht. Apple hat noch kein solches Gerät im Angebot, das ist aber auch nicht überraschend. Denn der kalifornische Konzern ist bekannt dafür, Produkte erst dann zu veröffentlichen, wenn sie vollkommen ausgereift sind.Deshalb muss man auch die folgenden Informationen mit einiger Vorsicht genießen, auch wenn sie von Bloomberg-Reporter Mark Gurman stammen. Der an sich bestens informierte Apple-Kenner schreibt in seinem Newsletter Power On (via 9to5Mac ), dass Apple ein faltbares iPad mit einem aufgeklappten Display von 20 Zoll in Erwägung zieht.Damit bestätigt Gurman einen Bericht des Analysten Ross Young. Dieser will in Erfahrung gebracht haben, dass Apple aktuell mit seinen Zulieferern spricht, ob ein solches Gerät machbar wäre. Allerdings stellt auch Young explizit fest, dass ein derartiges Hybrid-Gerät, das Funktionen eines MacBooks sowie iPads in sich vereint, erst in einigen Jahren kommen könnte, also nicht vor 2025, wahrscheinlicher sogar 2026 oder 2027.Gurman schreibt nun, dass das tatsächlich der Fall sei: "Das Unternehmen könnte sich für einen faltbaren 20-Zoll-Bildschirm entscheiden, der mit einer physischen Tastatur verbunden ist, oder nur eine Seite des Bildschirms als virtuelle Tastatur verwenden. Angeblich hat Apple tatsächlich ein faltbares MacBook mit zwei Bildschirmen in Erwägung gezogen."Apple hat hier sicherlich auch bei Lenovo hingesehen, denn der chinesische Hersteller hat bereits 2019 ein solches Notebook mit faltbaren Display gezeigt, auch Asus hat Anfang des Jahres ein solches Gerät enthüllt.