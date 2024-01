Apples iPad Pro mit OLED-Display könnte schon im April kommen

Für 2024 werden von Apple eine Vielzahl neuer Tablets erwartet, wobei das iPad Pro wohl das Erste sein wird. Ein Gerücht deutet darauf hin, dass das erste iPad mit OLED-Technologie bereits im März angekündigt wird, um dann im April in den Apple Stores erhältlich zu sein.

Apples iPad Pro mit OLED-Panel

Zusammenfassung Apple erwartet 2024 neue Tablets, iPad Pro zuerst

Gerücht: Erstes OLED-iPad wird im März angekündigt

Samsung und LG starten Herstellung von OLED-TFTs

Massenproduktion im März, Verfügbarkeit im April

OLED-iPads lösen Mini-LEDs ab, bieten bessere Qualität

iPad Pro 2024 läuft auf Apple-M3-Plattform

Preis des OLED-iPad Pro wird wohl steigen

Weitere Modelle: iPad Mini 7 und iPad Air 6 in Planung

Laut der südkoreanischen Publikation The Elec (via MacRumors ) sollen sowohl Samsung als auch LG mit der Herstellung des TFT (Dünnschichttransistors) begonnen haben, der ein wichtiges Bauteil für die OLED-Bildschirme des iPad Pro sein wird. Samsung wurde damit beauftragt, Apple mit dem 11-Zoll-Panel zu beliefern, während LG für das 13-Zoll-Display zuständig ist.Die Quelle fügte hinzu, dass die Massenproduktion für die neuen iPad-Pro-Tablets voraussichtlich im März beginnen wird, wenn alle benötigten Materialien verfügbar sind. Das ist derselbe Monat, in dem Apple vermutlich die neue iPad-Pro-Serie ankündigen wird, obwohl der tatsächliche Liefertermin für diese Geräte wahrscheinlich im April liegen wird.Die Produktions- und Veröffentlichungsprognose deckt sich mit früheren Gerüchten des Marktforschungsunternehmens Omdia bzw. des Bloomberg-Journalisten Mark Gurman. Letzterer ging von einer Veröffentlichung der neuen iPads im zweiten Quartal aus, was bekanntlich zwischen April und Juni liegt.Apples kommendes iPad-Pro-Duo werden die ersten iPads mit OLED-Bildschirmen sein und damit die Mini-LEDs ablösen. OLED soll unter anderem eine höhere Farbwiedergabe, stärkere Kontraste, einen geringeren Energieverbrauch und verbesserte Blickwinkel bieten. Ein weiterer großer Vorteil von OLED sind die reduzierten Ränder, die zu einer etwas größeren Anzeigefläche führen.Zusätzlich zu den neuen Display-Panels soll das iPad Pro 2024 auf der Apple-M3-Plattform laufen. Das Silizium verfügt über eine höhere Transistorzahl und bietet erhebliche Verbesserungen bei CPU und GPU. Offenbar werden all diese Verbesserungen auch den Preis des iPad Pro mit OLED-Display deutlich erhöhen.Neben dem iPad Pro arbeitet Apple auch an einem iPad Mini 7 und einem iPad 11. Gerüchten zufolge wird der iPhone-Hersteller das iPad Air 6 auf den Markt bringen, das angeblich ein größeres 12,9-Zoll-iPad-Air-Modell einführen soll. Es ist unklar, ob eines dieser Tablets auf dem Event im März vorgestellt werden wird.Wie würdet Ihr das kommende iPad Pro verändern? Verratet uns Eure Vorschläge gern unten in den Kommentaren.