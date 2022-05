iPad mit MacOS: Apple-Patent zeigt Ideen für ein produktives 2-in-1

Aus einem Patent gehen Apples Ideen hervor, wie sich der Konzern ein iPad als 2-in-1 im MacOS-Portfolio vorstellen könnte. Im Stile des Microsoft Surface Book denkt man über ein mögliches Detachable nach, das seine Vorteile in Notebook- als auch in Tablet-Form ausspielen würde.

Alles ist bereits da: M1-Chips, Tastatur-Cover, Pencil und Co.

Dennis Brendel / Unsplash

Apple gehört zu den vielen Tech-Unternehmen, die nahezu alle ihre Ideen patentieren lassen, ohne dass jemals der Plan für eine Umsetzung besteht. Ähnliches könnte es sich mit den jetzt von Patently Apple aufgespürten Unterlagen verhalten, die ein klassisches 2-in-1 im Detachable-Format mit Tablet- und Basiseinheit zeigen. Das erst jetzt veröffentlichte Patent wurde in dieser Form von Apple bereits im Juli 2020 eingereicht. Ein Grund mehr, warum sich seit Jahren Gerüchte aufrecht, die Apples Zukunft in der Verschmelzung des iPad- und Mac-Bereichs sehen.Spätestens seit der Einführung des Apple M1-Chips innerhalb der iPad Pro- und iPad Air-Baureihe setzen die Tablets des Unternehmens auf eine überdimensionierte Leistung, die selbst im professionellen Kreativbereich nur selten vollends ausgenutzt werden kann. Zudem vermehren sich die Rufe von Kunden nach einem iPad mit MacOS-Betriebssystem , um die durch Apps oft eingeschränkte Produktivität zu verbessern. Dass sich Apple langsam aber sicher auf ein solches Szenario zubewegt, ist bereits seit der Vorstellung teurer Tastatur-Cover und des Maus-Supports für iPads erkennbar.Seit geraumer Zeit bringt Apple iPads und MacBooks zudem mit Hilfe diverser Funktionen weiter zusammen. Per "Sidecar" kann das iPadOS-Tablet zum Beispiel als zweiter Bildschirm verwendet werden, während es die "Universelle Steuerung" erlaubt, Eingabegeräte vom Mac (Maus und Tastatur) zeitgleich auf dem iPad zu verwenden. Auch das Übertragen von Dateien via Drag & Drop ist über diesen Weg möglich. Ob und wann sich aus einer Annäherung jedoch eine Umstellung für iPads von iPadOS auf MacOS entwickelt, ist bisher unklar.