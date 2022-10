Neue iPad Pro-Modelle: Die Hoffnung auf ein Mini-LED-Upgrade stirbt

Ganz ohne großen Keynote-Wirbel soll Apple in den nächsten Tagen seine neuen iPad Pro-Modelle vorstellen. Im Mittelpunkt steht der M2-Chip. Entgegen den Erwartungen dürfte das neue 11-Zoll-Tablet allerdings erneut ohne ein zeitgemäßes Mini-LED-Display auskommen.

Neuer Apple M2-Chip ... und was noch?

Stand die fünfte Generation des iPad Pro im April 2021 ganz im Sinne des M1-Chips, 5G-Konnektivität und einem neuen 12,9 Zoll großen Liquid Retina XDR-Bildschirm mit Mini-LED-Beleuchtung, dürfte das diesjährige Update der iPadOS-Tablets vergleichsweise unspektakulär ausfallen. Zwischen diversen Gerüchten scheint lediglich die Aufwertung auf den neuen M2-Prozessor im Raum zu stehen. Zu wenig für Apple , um die Vorstellung des iPad Pro 2022 auf einem separaten Oktober-Event zu feiern.Bis zuletzt hielten sich die Prognosen aufrecht, dass der US-amerikanische Hersteller in diesem Jahr auch der kompakten 11-Zoll-Variante ein Mini-LED-Panel spendieren könnte. Der im Hinblick auf Displays oft gut informierte Analyst Ross Young (via MacRumors ) geht hingegen nicht davon aus: "Das wird nicht passieren." Allerdings ist das nicht alles, was auf der Wunschliste vieler iPad Pro-Nutzer steht.So kursieren seit Monaten Gerüchte im Netz, nach denen Apple auch für sein iPad-Portfolio über die Integration der MagSafe-Technologie nachdenken würde. Gleiches gilt für die Rufe nach einem "Reverse Charging", mit dem über die Rückseite der Tablets iPhones , AirPods und Co. kabellos aufgeladen werden könnten. Handfeste Leaks zu diesen Upgrades gab es bisher allerdings nicht.Es ist also davon auszugehen, dass sich Apple lediglich dem M2-Update und seinen Leistungssteigerungen widmen wird, während das Design und die Ausstattung im Vergleich zu den Vorjahresmodellen nahezu identisch sein werden. Parallel zum Verkaufsstart der neuen iPad Pro 2022-Familie dürfte zudem das Software-Update auf iPadOS 16 erscheinen.