Apples iPad Pro 2024 mit OLED könnte dünner sein als die Vorgänger

Je näher das Erscheinungsdatum des neuen iPad Pro rückt, desto mehr Informationen kommen ans Tageslicht und werfen ein neues Licht auf die Tablets. Jetzt sind angeblich die Abmessungen durchgesickert - und die sind deutlich dünner als die Vorgänger.

Apple

Das Apple iPad Pro wird deutlich dünner

Apple iPad Air 12,9-Zoll-Abmessungen

Zusammenfassung Neues iPad Pro 2024 deutlich dünner als Vorgänger

Größeres Display mit 13-Zoll beim größeren Modell

11-Zoll-OLED-iPad Pro höher, schmaler und dünner

OLED-Technologie ermöglicht schlankere Bauweise

Effizienterer Stromverbrauch und bessere Farben

Maße des neuen 12,9-Zoll iPad Air veröffentlicht

Vorstellung der neuen iPads mit M3-Chipsatz bald

Wenn man den Quellen von 9to5Mac Glauben schenken darf, werden sich die Abmessungen des OLED-iPad Pro leicht von denen des aktuellen Apple iPad Pro (Test) Tablets unterscheiden, wobei die auffälligste Veränderung in der Dicke zu sehen ist. Den durchgesickerten Details zufolge misst das kommende größere iPad Pro 281,5 × 215,5 × 5 mm, im Vergleich zu seinem älteren Gegenstück mit 280,6 × 214,9 × 6,4 mm.Es scheint also, dass das OLED iPad Pro etwas höher und breiter sein wird, was mit der Tatsache übereinstimmt, dass es ein etwas größeres Display (13- statt 12,9-Zoll) haben soll. Die Dicke wird jedoch um etwa 21 Prozent reduziert.Das 11-Zoll-OLED-iPad Pro soll 249,7 × 177,5 × 5,1 mm messen und scheint nicht nur höher, sondern auch schmaler und dünner zu sein als das bisherige iPad Pro, das 247,6 × 178,5 × 5,9 mm misst. Gerüchten zufolge soll das 11-Zoll-OLED-Modell auch einen etwas breiteren Bildschirm haben, was darauf hindeutet, dass die größere Höhe auch die zusätzliche Bildschirmfläche ausgleichen wird.Zu den unmittelbaren Vorteilen von OLED-Bildschirmen gegenüber LCD gehören die dünneren und flexibleren Panels, was dazu führt, dass die OLED-Geräte schlanker gebaut werden können, wie es beim kommenden iPad Pro wohl der Fall sein wird. Außerdem kann ein OLED-Display einen effizienteren Stromverbrauch, kräftigere Farben und tiefere Schwarztöne bieten. Es ist jedoch nicht bekannt, ob diese iPad Pro Tablets auch leichter sein werden.Neben dem OLED iPad Pro wurden auch die Abmessungen des 12,9-Zoll großen iPad Air mit 80,6 × 214,9 × 6 mm veröffentlicht. Damit hat das vergrößerte iPad Air, abgesehen von der Dicke, die gleichen Maße wie das aktuelle 12,9-Zoll große Apple iPad Pro.Laut dem Bloomberg-Redakteur Mark Gurman dürfte Apple die beiden OLED-iPad-Pro-Modelle und die beiden iPad-Air-Modelle irgendwann zwischen März und April dieses Jahres vorstellen. Alle neuen iPads werden mit Apples-M3-Chipsatz ausgestattet sein, der letztes Jahr erstmals im MacBook Pro vorgestellt wurde.Glaubt Ihr, dass dieses iPad Pro Upgrades die neuen Tablets auch teurer machen werden? Lasst uns wissen, was Ihr darüber denkt.