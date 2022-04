(Fast) so gut wie das iPad Pro: Das Apple iPad Air 5 im Test

So schnell wie das teure iPad Pro

Bewährtes Design, Kamera mit Abstrichen

Display bleibt unverändert

iPad Air (2022) iPad Pro-Modelle (2021) Produkt Apple iPad Air 5 (2022) Apple iPad Pro 11" (2021) Apple iPad Pro 12,9" (2021) Anzeige 10,9-Zoll LCD IPS

2360 x 1640 Pixel (264 PPI)

60 Hz Bildwiederholfrequenz 11-Zoll-LCD-IPS

2338 x 1668 Bildpunkte (261 PPI)

120 Hz Bildwiederholfrequenz 12,9-Zoll-LCD-IPS

2732 x 2048 Bildpunkte (264 PPI)

120 Hz Bildwiederholfrequenz Prozessor Apple M1

8-Kern-CPU

8-Kern-GPU Arbeitsspeicher 8 GB 8 oder 16 GB Rückwärtige Kamera 12 Megapixel (weitwinklig) 12 Megapixel (Weitwinkel)

10 Megapixel (Ultra-Weitwinkel)

LiDAR-Sensor 12 Megapixel (Weitwinkel)

10 Megapixel (Ultra-Weitwinkel)

LiDAR-Sensor Blitzlicht LED True Tone LED Video 4K-Aufnahme mit bis zu 60 fps

HDR-Video mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde

3-facher Digitalzoom

Mono-Aufnahme 4K-Aufnahme mit bis zu 60 fps

HDR-Videos mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde

3-facher digitaler Zoom / 2-facher optischer Zoom

Stereo-Aufnahme Frontkamera 12 Megapixel (Ultra-Weitwinkel) 12 Megapixel (Ultra-Weitwinkel)

TrueDepth Interner Speicher 64 / 256 GB 128 / 256 / 512 / 1024 / 2048 GB Entfernbarer Speicher Keine Speicherkartenunterstützung

Externer Speicher über USB-C Keine Speicherkartenunterstützung

Externer Speicher über USB-C/Thunderbolt Konnektivität Wi-Fi 6 - 2,4 & 5 GHz

Bluetooth 5.0

Modelle mit Mobilfunk:

nano-SIM / eSIM

3G / 4G

5G: unter 6 GHz Wi-Fi 6 - 2,4 & 5 GHz

Bluetooth 5.0

Modelle mit Mobilfunk:

nano-SIM / eSIM

2G / 3G / 4G

5G: unter 6 GHz und mmWave Akkulaufzeit Bis zu 10 Stunden (WLAN)

Bis zu 9 Stunden (4G/5G) Abmessungen 24,76 x 17,85 x 6,1 mm

(9,74 x 7,02 x 0,24 Zoll) 24,76 x 17,85 x 5,9 mm

(9,74 x 7,02 x 0,23 Zoll) 28,06 x 21,49 x 6,4 mm

(11,04 x 8,46 x 0,25 Zoll) Gewicht Wi-Fi: 461 g (1,02 Pfund)

Mobiltelefon: 462 g (1,02 Pfund) Wi-Fi: 466 g (1,03 Pfund)

Mobilfunknetz: 470 g (1,04 Pfund) Wi-Fi: 682 g (1,5 Pfund)

Mobilfunknetz: 685 g (1,51 Pfund) Authentifizierung Touch ID (obere Taste) Gesichtserkennung (TrueDepth-Kamera) Zubehör Apple Pencil (2. Generation)

Magische Tastatur

Smart Keyboard Folio Gut Sehr schnell und leistungsfähig

Zentrale Bühne: Apples neues Videoanrufsystem ist an Bord

Super Akkulaufzeit

Kompatibel mit Apple Pencil und Magic Keyboard

Schneller Datenaustausch und Anschluss für externe Displays dank USB-C Hohe Leistung durch den M1-Prozessor

Thunderbolt-Anschluss



5G-Netzwerkunterstützung

Tolle Audioleistung



Sehr gute Akkulaufzeit, insbesondere im Standby-Modus

Center Stage ist großartig

Kompatibilität mit Magic Keyboard der 1. Generation Schlecht Wenige Speicheroptionen

Kein Face ID iPadOS braucht ein Update, um mobile Produktivität möglich zu machen

Das kleinere 11-Zoll-Modell verfügt nicht über ein XDR-Display

Die Position der Frontkamera ist nicht optimal

Das Apple iPad Air ist in der bereits fünften Generation erschienen. Während sich das Design im Vergleich zum Vorgänger kaum verändert hat, ist es nun dank des M1-Chips genauso schnell wie das iPad Pro, mit einem Preis ab 679 Euro aber deutlich günstiger. Welche Neuerungen es darüber hinaus noch gibt und wo die Unterschiede zum iPad Pro liegen, zeigt unser Kollege Andrzej Tokarski in seinem Test.Größter Unterschied zum iPad Air 4 aus dem Jahr 2020 ist der verbaute SoC, denn während damals noch der A14 Bionic zum Einsatz kam, setzt Apple nun auf den deutlich schnelleren M1-Chip, der auch im aktuellen iPad Pro zu finden ist. Dadurch sind beide Tablets praktisch gleich schnell - in Benchmarks hat das iPad Pro nur leicht die Nase vorn. Apple verbaut nun 8 GB RAM und bis zu 256 GB internen Speicher. Das iPad Pro ist optional mit bis zu 16 GB RAM und 2 TB Speicherplatz zu haben.Beim Blick auf das Design hat sich kaum etwas verändert: Das iPad Air 5 ist 6,1 Millimeter dünn und es bringt 461 Gramm auf die Waage. Da die Maße des iPad Pro identisch sind, kann dessen Zubehör wie externe Tastaturen auch mit dem iPad Air 5 verwendet werden.Einen Micro-SD-Steckplatz sucht man auch beim iPad Air 5 vergebens. Es ist jedoch ein USB-C-3.1-Anschluss vorhanden, über den sich beispielsweise SSDs oder ein zusätzlicher Monitor anschließen lassen. Zum sicheren Entsperren ist ein Fingerabdruckleser im Einschaltknopf untergebracht. Das iPad Pro wird hingegen mittels Face ID gesichert.Die beiden Lautsprecher des iPad Air 5 liefern einen sauberen Stereoton. Im direkten Vergleich klingt jedoch das iPad Pro mit seinen vier Lautsprechern ein wenig besser. Wer sein Tablet zum Fotografieren verwenden möchte, muss im Vergleich zum iPad Pro mit einigen Abstrichen leben: so fehlen der Blitz und der Weitwinkel, außerdem verzichtet Apple auf den Lidar-Sensor zum Sammeln von Tiefeninformationen.Neuerungen beim Display gibt es keine. Apple verbaut weiterhin dasselbe 10,9 Zoll große IPS-Display mit einer Auflösung von 2360 x 1640 Pixeln und 60 Hertz. Es unterstützt den Apple Pencil 2 und überzeugt mit einer guten Schärfe und ordentlichen Helligkeit von 500 Nits. Das Display des iPad Pro ist mit 11 Zoll minimal größer und stellt Inhalte mit bis zu 120 Hertz dar.