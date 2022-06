Nothing Phone (1): Preis des neuen Smartphones des OnePlus-Gründers

Der frühere Chef und Mitgründer des chinesischen Smartphone-Her­stel­lers OnePlus, Carl Pei, will in Kürze mit dem Nothing Phone (1) das erste Smartphone seiner bisher nur durch drahtlose Kopfhörer bekannt gewordenen neuen Marke einführen. Jetzt hat Amazon den Preis verraten.

Harter Konkurrenzkampf mit Samsung, Google & Co steht an

Nothing

Wie aus einem laut Reddit-Nutzern kurzzeitig bei der deutschen Niederlassung von Amazon verfügbaren Listing für das Nothing Phone (1) hervorging, setzt der Hersteller für sein erstes Smartphone offenbar einen Preis von 469,99 Euro an und steigt damit weit oben in der Mittelklasse ein. Zu diesem Preis erhält man die Version mit acht Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 GB internem Flash-Speicher.Wer 549,99 Euro auf den Tisch legt, erhält dafür eine bessere Version des Nothing Phone 1, bei der 12 Gigabyte Arbeitsspeicher und 256 GB interner Speicher verbaut sind. Über Amazon soll das Smartphone offenbar zudem auch in Bundle-Angeboten mit einer neu verpackten Version der Nothing Earbuds (1) erscheinen, zu der bisher noch keine konkreten Details vorliegen.Das Nothing Phone (1) wird zu den angegebenen Preisen in der gleichen preislichen Liga spielen wie Samsungs Galaxy A53 oder auch das Google Pixel 6a, wobei diese beiden Modelle ebenfalls jeweils mit einem Metallrahmen daherkommen. Zumindest im Fall des Budget-Pixels von Google dürfte Nothing es mit seinem vor allem als Lifestyle-Produkt ausgelegten ersten Smartphone schwer haben zu konkurrieren.Zur Ausstattung des Nothing Phone (1) gehört unter anderem ein 6,55 Zoll großes OLED-Display mit 120 Hertz Bildwiederholrate. Unter der Haube steckt mit dem Snapdragon 778G+ ein guter, aber nicht überragender Mittelklasse-SoC von Qualcomm, der auch ein integriertes 5G-Modem mitbringt. Außerdem besitzt das Nothing-Smartphone eine Hauptkamera mit 50 Megapixeln und einen 4500mAh großen Akku.Netterweise verrät das Listing bei Amazon Deutschland auch, ab wann offenbar der freie Verkauf des neuen Geräts des OnePlus-Gründers anlaufen soll. Ab 26. Oktober 2022 soll das Nothing Phone (1) bei Amazon.de zu haben sein. Zuvor versucht man die Nachfrage erneut durch ein aus den frühen Tagen von OnePlus bekanntem Konzept zu kontrollieren: Das Smartphone wird nur auf Einladung zu erwerben sein.