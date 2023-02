Nothing Phone (2): Infos zum neuen Smartphone des OnePlus-Gründers

Erst in der letzten Woche hatte OnePlus-Gründer Carl Pei bestätigt, dass seine neue Firma Nothing noch in diesem Jahr ihr zweites Smartphone auf den Markt bringen will. Jetzt liegen erste Details zu dem "Premium"-Gerät vor, die darauf hindeuten, dass es ein attraktives Paket werden dürfte.

Erste Daten machen klar, ja, es handelt sich um ein High-End-Gerät

Zusammenfassung Nothing Phone (2) mit interner Modellnummer A065

Snapdragon 8-SoC als High-End-Plattform

Mindestens 12 GB Arbeitsspeicher und 256 GB Flash-Speicher

5000mAh-Akku und AMOLED-Display mit 120 Hz

Launch 3. Quartal 2023, erstmals auch in den USA

Nothing

Wie MySmartPrice unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen berichtet, wird das Nothing Phone (2) die interne Modellnummer A065 tragen. Das neue Modell wird, anders als sein Vorgänger, tatsächlich mit einer High-End-Plattform ausgerüstet sein. Konkret ist von einem Snapdragon 8-SoC die Rede, also einem Chip aus Qualcomms Flaggschiff-Serie.Um welchen Chip es sich handeln soll, ist derzeit allerdings noch offen, sodass denkbar ist, dass Nothing auf einen der älteren Chips setzen wird und nicht auf das neueste Modell in Form des Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 . Hinzu kommen angeblich mindestens 12 Gigabyte Arbeitsspeicher und ein mindestens 256 Gigabyte großer interner Flash-Speicher.Auch beim Akku will Nothing dem Bericht zufolge noch eine Schippe drauflegen. Statt des 4500mAh großen Stromspeichers des ersten Nothing-Smartphones, soll das neue Modell dem Vernehmen nach einen 5000mAh-Akku mitbringen. Beim Display will man laut den Quellen des indischen Portals ebenfalls in die Oberklasse vorstoßen.So ist von einem AMOLED-Panel die Rede, das eine maximale Bildwiederholrate von 120 Hertz erreicht. Die Geschwindigkeit, mit der das Panel aktualisiert wird, passt sich angeblich entsprechend der jeweils anzuzeigenden Inhalte an, erfolgt also dynamisch. Bis zur Einführung des Nothing Phone (2) werden noch einige Monate vergehen, sodass bis dahin wahrscheinlich noch weitere Informationen zu dem Gerät vorab an die Öffentlichkeit gelangen dürften.Der Launch ist den Quellen zufolge für das dritte Quartal 2023 zu erwarten, wobei noch kein konkreter Termin feststehen soll. Pei hatte bei seiner Ankündigung kürzlich unter anderem klargemacht, dass Nothing mit dem zweiten, als "Premium"-Smartphone positionierten Modell seiner neuen Firma, erstmals auch im großen Stil in den US-Markt einsteigen will, um so eine deutlich wachsende potenzielle Kundschaft anzusprechen.