Nothing Phone (1): Fotos und Video zeigen ein ungewöhnliches Design

Nothing ist das Startup des Ex-OnePlus-Managers Carl Pei, dieser hat auch prominente Namen als Investoren gewinnen können, darunter iPod-Erfinder Tony Fadell und YouTuber Casey Neistat. Nothing will besondere Hardware machen und das sieht man gut am ersten Smartphone.

Einzigartiges Design

Nothing

Carl Pei, Co-Gründer von OnePlus, hat das Unternehmen im Herbst 2020 verlassen und wenig später ankündigt, dass er sich selbstständig machen wird. Und für sein neues Projekt Nothing konnte er neben den bereits erwähnten Fadell und Neistat auch Twitch Co-Gründer Kevin Lin und Reddit-CEO Steve Huffman begeistern.Das erste Nothing-Produkt waren kabellose Kopfhörer namens Nothing Ear (1), sie sind seit dem vergangenen Dezember erhältlich. Pei konnte hier einen gewaltigen Hype generieren, lieferte aber auch gute bis sehr gute Kopfhörer - zu einem erschwinglichen Preis und mit einem einzigartigen Design.Letzteres gab sicherlich auch die generelle Marschrichtung für Nothing vor, denn auch das Nothing Phone (1) greift Transparenz und industrielles Design auf. Das kann man nun auch tatsächlich sehen, denn das Startup hat ein erstes Bild des Geräts veröffentlicht, genauer gesagt der Rückseite. Und man kann bereits jetzt sagen, dass das Nothing Phone (1) einzigartig ist. Dabei kann man zwar nur bedingt von transparent sprechen, denn es hat zwar ein einzigartiges Gehäuse, aber man kann nicht tatsächlich die Hardware sehen.Der Schweizer YouTuber und Technik-Journalist Rafael Zeier hat aber auf der Art Basel ein Nothing-Event besucht und dabei das Gerät "in Aktion" gefilmt. Dabei kann man sehen, dass bestimmte Bereiche der Rückseite weiß leuchten, genauer gesagt sind es zwei längliche Streifen und ein "Ring" um die Kamera. Es ist nicht klar, wie das Leuchten ausgelöst wird und ob es einen echten Zweck hat, es ist aber ungewöhnlich und auf alle Fälle ein Blickfang.Technische Details oder einen Blick auf die Vorderseite gab es noch nicht, diese Informationen will das Startup bei der offiziellen Vorstellung des Smartphones am 12. Juli nachreichen.