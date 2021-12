OnePlus Buds Z2 vorgestellt: Gegenangriff auf die Nothing Ear (1)?

OnePlus stellte gestern in einer Instagram-Keynote die neuen OnePlus Buds Z2 vor. Die Kopfhörer sollen laut OnePlus mit den Flaggschiff-Ge­rä­ten von OnePlus mithalten können und dabei den Geldbeutel schonen. Nun fand die offizielle Vorstellung statt und die genauen Details der In-Ear-Kopfhörer sind offiziell.

"Die OnePlus Buds Z2 bieten eine außergewöhnliche aktive Geräuschunterdrückungstechnologie, ein hochwertiges Audioerlebnis und eine sehr gute Akkulaufzeit zu einem Preis, der erschwinglicher ist als je zuvor."

- Pete Lau, Gründer OnePlus

Wann erscheinen die OnePlus Buds Z2?

OnePlus

Die OnePlus Buds Z2 wurden bereits gestern, am 16. Dezember, offiziell auf Instagram vorgestellt. In einer Keynote wollte das Unternehmen die Community noch mehr einbinden und ging daher einen eher ungewöhnlichen Weg. Denn OnePlus-Fans konnten Fragen zu den Kopfhörern an einen Moderator stellen und die Reaktionen zeitgleich in Instagram-Stories teilen. Die True-Wireless-Kopfhörer erscheinen für 99 Euro mit aktiver Geräuschunterdrückung von bis zu 40 dB und sollen damit selbst den Flaggschiff-Kopfhörern, den OnePlus Buds Pro, Konkurrenz machen.Der Sound wird mithilfe von Dolby Atmos und über die eingebauten 11-mm-Treiber abgespielt, drei Mikrofone sorgen für die richtige Gesprächsqualität. OnePlus setzt dabei ein Feedback-, ein Feedforward- und ein Richtmikrofon ein, damit selbst bei lauten Umgebungsgeräuschen die eigene Stimme im Gespräch nicht untergeht.Die Akkulaufzeit kann sich trotz der geringen UVP ebenfalls sehen lassen. Kombiniert mit dem mitgelieferten Ladecase sind bis zu 38 Stunden drin. Die Laufzeit beim Musikhören liegt allerdings bei lediglich 5 Stunden. Wie bei den großen Brüdern lassen sich die Earbuds dank Flash Charge schnell wieder aufladen. Darüber hinaus nutzen die Kopfhörer Bluetooth 5.2 und weisen eine Latenzzeit von 94ms aus, wodurch der Sound in Games ohne wirkliche Verzögerung bei Euch ankommen soll.Die OnePlus Buds Z2 erscheinen in den Farben Pearl Whiteund Obsidian Black schon am 20. Dezember 2021 zu einer UVP von 99 Euro. Hier scheint sich OnePlus preislich an den Nothing Ear (1) zu orientieren, die bekanntlich von Ex-OnePlus-CEO Carl Pei entwickelt wurden.Was haltet Ihr von den neuen OnePlus Z2? Wären sie eine interessante Alternative zu den Flaggschiff-Kopfhörern für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!