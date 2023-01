Nothing kündigt Phone (2) als "Premium"-Smartphone für Ende 2023 an

Die junge Marke Nothing, die vom früheren Mitgründer von OnePlus ins Leben gerufen wurde, will nach dem durchaus beachtlichen Erfolg ihres ersten Smartphones gegen Ende dieses Jahres mit einem zweiten Modell nachlegen, das eher einen "Premium"-Anspruch haben soll.

Neues "Premium"-Smartphone gegen Ende 2023 mit Fokus auf Software

Zusammenfassung Carl Pei, früherer Mitgründer von OnePlus, will mit "Premium"-Smartphone nachlegen.

Umsatz 2021: 24 Mio. USD, 200 Mitarbeiter.

Umsatz 2022: 200 Mio. USD, jetzt 400 Mitarbeiter.

Nothing Phone (2) gegen Ende 2023, auch USA als Launch-Markt.

Software und Produktpflege im Fokus, "Flaggschiff"-Modell.

Nothing-Smartphone soll "Premium"-Anspruch haben.

Wie Carl Pei, der nach OnePlus inzwischen auch Nothing gegründet hat, in einem Interview mit dem Magazin Inverse verlauten ließ, plant man für die zweite Jahreshälfte die Einführung des sogenannten Nothing Phone (2). Das aktuelle Nothing Phone (1) hatte mit seinem transparenten Design und den auffälligen LED-Elementen auf der Rückseite einige Aufmerksamkeit erhalten und verkauft sich nach Angaben von Pei nach wie vor gut.So konnte Nothing den Umsatz innerhalb eines Jahres erheblich steigern, auch weil das Nothing Phone (1) durchaus erfolgreich war. Laut Pei setzte Nothing im Jahr 2021 rund 24 Millionen Dollar um. Im letzten Jahr stieg der Umsatz bereits erheblich auf gut 200 Millionen Dollar, so der Unternehmensgründer. Neben dem Smartphone verkauft Nothing vor allem drahtlose Kopfhörer, die mittlerweile in mehreren Varianten zu haben sind.Nachdem sich Pei und sein Team bisher nicht konkret zu ihren Plänen für ein zweites Smartphone aus ihrer Entwicklung äußern wollten, machte er jetzt erstmals genauere Angaben. Gegen Ende 2023 plane man die Einführung des Nothing Phone (2), weil man mittlerweile deutlich wachsen und somit mehr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten gewinnen konnte.Inzwischen seien rund 400 Mitarbeiter für Nothing tätig, womit man neben der Hardware-Entwicklung auch bezüglich Software deutlich besser aufgestellt ist, so Pei. Daher soll beim Nothing Phone (2) auch ein Hauptaugenmerk auf Software und die Produktpflege gelegt werden, was bisher aufgrund der beschränkten Man-Power des Unternehmens nicht möglich gewesen sei. Es habe schlicht wenig Sinn gehabt, ein zweites Smartphone einzuführen, ohne auch den nötigen Support leisten zu können.Für das Nothing Phone (2) will man nun auch die USA als Launch-Markt in Angriff nehmen, schließlich könne dieser Markt für rund ein Drittel mehr Umsatz sorgen. Ob das zweite Nothing-Smartphone eine Art High-End-Gerät wird, wollte Pei noch nicht bestätigen. Es werde sich um ein "Premium"-Smartphone handeln, wobei er den Ausdruck "Flaggschiff"-Modell vermeiden wolle, weil auch das Nothing Phone (1) im Produktportfolio des Unternehmens eben ein "Flaggschiff" gewesen sei.