Auf ins Grüne: Berliner können bald per Wasserstoff-Zug zum Ausflug

Wenn die Berliner zukünftig ins Grüne fahren, können sie das mit einem Wasserstoff-Zug tun. Die Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) hat beim Hersteller Siemens Mobility gleich sieben entsprechende Züge bestellt, die auf der Heidekrautbahn fahren sollen.

Weiterentwicklung vorgesehen

Die genannte Strecke heißt offiziell Regionalbahn 27 und ist eine der traditionsreichsten Bahnstrecken der Metropolregion der Hauptstadt. Seit 1901 bringt sie Erholung suchende Berliner in die Schorfheide, einem der größten zusammenhängenden Waldgebiete im Nordosten der Bundeshauptstadt. Aktuell fährt die kleine Eisenbahngesellschaft hier mit dem Triebswagensystem Bombardier Talent.Ab Dezember 2024 sollen dann die neuen Züge des Typs Mireo Plus H auf der Strecke unterwegs sein. Dabei handelt es sich um Wasserstoff-Züge der zweiten Generation, die von einer Brennstoffzelle und einer Lithium-Ionen-Batterie versorgt werden. Die Motoren bringen eine Antriebsleistung von 1,7 Megawatt. Für die Beschaffung dieser Modelle sprechen laut der NEB "die niedrigsten Lebenszykluskosten am Markt" und die Schnellbetankungsfunktion, mit der der Zug binnen 15 Minuten wieder bei voller Kapazität ist.Siemens Mobility liefert nicht nur die Züge, sondern wird über mindestens zehn Jahre hinweg auch Support bereitstellen. "Teil dieses Servicevertrages ist nicht nur die Absicherung aller notwendigen Instandhaltungs-, Wartungs- und Reparaturtätigkeiten, sondern auch deren kontinuierliche Weiterentwicklung, angepasst auf den kundenspezifischen Einsatz der Fahrzeuge auf der Heidekrautbahn", heißt es. Bereits zum Start sollen WLAN, Mehrzweckbereiche für Kinderwagen, Rollstühle und Fahrräder sowie ein Familienbereich zur Verfügung stehen.Die Umstellung auf die Wasserstoff-Züge ist Bestandteil eines vom Bund und den Ländern Berlin und Brandenburg geförderten Pilot-Verbundprojektes, bei dem der Betrieb von Brennstoffzellen-Zügen wissenschaftlich begleitet wird. Der neue Antrieb soll dafür sorgen, dass bei der NEB pro Jahr 1,1 Millionen Liter Diesel eingespart werden, was den jährlichen CO2-Ausstoß um rund drei Millionen Kilogramm reduziert.